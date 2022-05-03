هل من بديل لحبوب منع الحمل؟

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حبوب منع الحمل هي من الوسائل الأكثر شيوعاً للحدّ من الانجاب، الا أنها ليست الوسيلة الوحيدة بل هناك الكثير من الأساليب الأخرى المساعدة في منع الحمل اذا كنت لا تخططين لانجاب طفل في أي وقت قريب، فما هي هذه الوسائل؟ اليك التفاصيل في هذا الموضوع من صحتي فتابعي معنا.ما هي وسائل منع الحمل البديلة عن الحبوب؟- الواقي الذكري: انّه الأكثر شيوعاً واستخداماً خلال الجماع، فهو يمنع وصول الحيوانات المنوية الى رحم الشريكة وبالتالي حصول التخصيب والحمل. وهناك الكثير من الأنواع منه بالاضافة الى أحجام مختلفة لكي يتناسب مع الجميع. وهو ذات فعالية كبيرة لأنه يبقي الحيوانات المنوية بداخله بشكل آمن.- كريم منع الحمل: وظيفة هذا الكريم هو قتل الحيوانات المنوية قبل تسربها الى داخل الرحم، ويتمّ دهنه داخل المهبل. ولفعالية مضمونة، يمكن للشريك أن يضع الواقي الذكري مع استخدام الكريم من قبل المرأة.- غطاء عنق الرحم: هو مصنوع من مواد تتناسب مع جسم الانسان، لأنّه لا يُستخدم مرّة واحدة مثل الوسائل السابقة بل يحتاج الى تدخل طبي حيث يتم تثبيته في عنق الرحم وتعزيزه بجيل منع الحمل لضمان منع وصول الحيوانات المنوية الى الرحم.- لاصقة منع الحمل: انّها لا تُستخدم عند القيام بالعلاقة الجنسية فقط بل يجب أن يتم وضعها في مكان محدد في الجسم سواء على البطن أو الذراع أو الفخذ، على ان يتم تغييرها أسبوعياً بالتوقيت ذاته لفترة ثلاث أسابيع والتوقف في الأسبوع الرابع.وفي حال كانت الدورة الشهرية منتظمة جداً لديك، يمكنك الاستغناء عن كل هذه الأساليب والاعتماد على توقيت التبويض لديك من أجل ممارسة العلاقة الحميمة بشكل آمن، ولكن هذه الطريقة غير مضمونه بشكل كامل. واعلمي أنه يمكنك ممارسة العلاقة دون الحمل في الفترة التي تبعد عن التبويض، فامتنعي عن الممارسة قبلها بستة أيام وبعدها بيومين لضمان عدم حصول التخصيب اذا كنت لا تخططين للحمل.