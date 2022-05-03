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صحة
"الترمس" حبيب الملايين... تعرفوا الى فوائده الصحية
Lebanon 24
03-05-2022
|
08:00
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الترمس من أقوى التسالى التى تجدها على طاولة كل أسرة فى العيد، الترمس من أنواع البقوليات التى تشتهر مع الحمص بالتواجد خلال الأعياد.
وفقا لموقع " healthyfood "تعد البقوليات مثل الترمس بدائل ممتازة للحوم - لذلك إذا كنت ترغب في تقليل تناول اللحوم وتناول وجبات صحية ، فإن البقوليات هي المكون المفضل لديك. تؤكد الدراسات أن استبدال بضع وجبات من اللحوم كل أسبوع بنصف كوب على الأقل من البقوليات المطبوخة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وسرطان الأمعاء والالتهابات - ويساعد في إدارة الوزن وصحة الأمعاء وطول العمر.
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يحتوي الترمس، على ثلاثة أضعاف البروتين النباتي من الكينوا، وثلاثة أضعاف الألياف الموجودة في الشوفان، ومضادات الأكسدة أكثر بثلاث مرات من التوت، وثلاثة أضعاف البوتاسيوم الموجود في الموز - وثلاث مرات أكثر من الحديد من اللفت.
نظرًا لأن طحين الترمس لا يحتاج إلى طهي ، يمكنك حتى إضافته إلى العصائر واليخنات للمساعدة في زيادة الكثافة. على الرغم من أن الترمس خالي من الغلوتين ، إلا أنه يحتوي على بروتينات مشابهة للفول السوداني وفول الصويا ، لذلك من الأفضل تجنبها إذا كنت تعاني من حساسية تجاه هذه الأطعمة.
الفوائد الصحية للترمس:
-تحتوي على سعرات حرارية منخفضة ولكنها تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية ، بما في ذلك الثيامين والريبوفلافين وفيتامين ج والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والحديد والزنك
-أحد أغنى مصادر البروتين والألياف النباتية (على الأقل ضعف كمية البقوليات الأخرى ، مما يساهم في تأثيرها في القضاء على الجوع)
يحتوي على نسبة أقل بكثير من الكربوهيدرات ، مع انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم.
-مصدر مهم لمركبات البوليفينول والزياكسانثين ، والتي تشمل مضادات الأكسدة المفيدة ومركبات فيتوسترولس المخفضة للكوليسترول.
-مصدر جيد لجميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة ، بما في ذلك الأرجينين ، الذي يخفض ضغط الدم.
-مصدر لبروتين جاما كونجلوتين الجديد ، والذي قد يساعد في تنظيم مستويات الجلوكوز والأنسولين في الدم .
المصدر: اليوم السابع
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