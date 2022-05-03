لتتمكن من النوم بشكل سريع... اليك هذه النصائح

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هناك عدد من النصائح التي يمكن أن تساعد الناس على النوم بشكل أفضل، حيث يساعد النوم ليلا على مواءمة إيقاع الجسم اليومي أو الساعة الداخلية مع بيئته.وتقول NHS إن صحتنا الجسدية وكيف نعتني بجسمنا يمكن أن يكون لهما تأثير كبير على نومنا. ويشير إلى أنه: "قد يكون من السهل الوقوع في أنماط سلوك غير صحية يمكن أن تجعل نومك أسوأ، خاصة في مثل هذه الأوقات. ويمكن أن يمنعك تناول الكافيين أو الكحول أو النيكوتين أو وجبة دسمة من النوم العميق. حاول تجنبها قبل النوم ولاحظ ما إذا كانت الأمور تتحسن".وتضيف: "التمارين المنتظمة مفيدة أيضا للنوم. تذكر أن تبتعد عن أي شيء شديد القوة قبل وقت النوم مباشرة إذا وجدت أنه يؤثر على نومك".أما الأطفال الصغار والرضع فيحتاجون إلى 12 إلى 17 ساعة من النوم يوميا.وسيجد الأشخاص المصابون بالأرق صعوبة في النوم بانتظام، ويمكنهم الاستيقاظ عدة مرات أثناء الليل. ولحسن الحظ، يمكن لبعض المشروبات أن تساعد الناس على النوم.وإذا كنت تعاني من الأرق لمدة تقل عن ثلاثة أشهر، فهذا يسمى الأرق قصير المدى. ويسمى الأرق الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر بالأرق طويل الأمد.وإذا كان قلة النوم تؤثر على حياتك اليومية أو تسبب لك الضيق، فيمكنك التحدث إلى طبيبك.وتقدم Mayo Clinic نصائح حول كيفية الحصول على نوم جيد ليلا. وتقول المنظمة: "خصص ما لا يزيد عن ثماني ساعات للنوم. كمية النوم الموصى بها للبالغين الأصحاء هي سبع ساعات على الأقل. لا يحتاج معظم الناس إلى أكثر من ثماني ساعات في السرير لتحقيق هذا الهدف. اذهب إلى الفراش واستيقظ في نفس الوقت كل يوم. حاول أن تحد من الاختلاف في جدول نومك في ليالي نهاية الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع إلى ما لا يزيد عن ساعة واحدة. وإذا لم تنم في غضون 20 دقيقة تقريبا، اترك غرفة نومك وافعل شيئا يبعث على الاسترخاء. اقرأ أو استمع إلى موسيقى هادئة. عد إلى الفراش عندما تكون متعبا. كرر حسب الحاجة".( إكسبريس)