كم خطوة يجب أن تمشي حتى تحرق حبة واحدة من معمول العيد؟

كم عدد الخطوات الواجب مشيها حتى تحرق السعرات الحرارية من تناول حبة واحدة من معمول التمر أو الفستق أو الجوز؟ وكيف تستمع بعيد الفطر صحيا؟ ولماذا تشعر دائما بالجوع؟تحتوي حبة معمول التمر التي وزنها 30 غراما على نحو 130 سعرا حراريا. في المقابل، يحتاج الشخص الذي وزنه 70 كيلوغراما إلى أن يمشي نحو 2500-2700 خطوة حتى يحرق 130 سعرا حراريا، أي ما تحتويه قطعة المعمول هذه من سعرات.بالنسبة لمعمول الجوز والفستق، فتحتوي حبة وزنها 30 غراما على نحو 150-160 سعرا حراريا، ويحتاج الشخص الذي وزنه 70 كيلوغراما إلى أن يمشي نحو 3000-3200 خطوة حتى يحرق هذه السعرات.نؤكد هنا أن هذه الأرقام تقريبية؛ إذ يعتمد العدد الدقيق للخطوات على نوعك ووزنك وسرعتك وعمرك، الخطوات المقدرة بناء على متوسط سرعة 4 كم/الساعة.

لا تفرط في تناول الطعامفالاستهلاك المفرط للطعام مرة واحدة يمكن أن يتسبب في صدمة كبيرة لجسمك، الذي كان تعود على نظام رمضان الذي استمر لمدة شهر، وقد ينتهي بك الأمر مع عسر الهضم والنفخة.مارس المشيالذهاب في نزهة على الأقدام -أو ممارسة التمارين الرياضية- يجعلك تشعر بالانتعاش والاسترخاء والسعادة، إذ يؤدي إلى إفراز مواد تؤثر بشكل إيجابي على مزاجك وتساعد في التحكم بشهيتك.ابدأ بالخضارأفضل طريقة للتحكم في الشهية وتقليلها هي تناول الخضار أولا، يمتلئ الخضار بالعناصر الغذائية الأساسية والألياف التي تجعلك تشعر بالشبع أسرع. ابدأ وجبتك بوعاء من السلطة.تحكم في الحصصمن الضروري التحكم في الكمية التي تتناولها، فعندما تستمر في إضافة الطعام إلى طبقك فقد تنتهي بأكل كمية أكبر مما تحتاج.ابتعد عن المشروبات الغازيةالمشروبات الغازية مليئة بالسكر ولا تفيد الجسم. بدلًا من تناول كوب من المشروبات الغازية، تناول كوبًا من اللبن مع أوراق النعناع.غادر طاولة الطعام بمجرد الانتهاءفبقاؤك على المائدة يعني أنك ستأكل سعرات حرارية لا تحتاج إليها.تغلب على الحلويات المصنعةحاول تناول بعض التمر المحشو بالجوز أو التين المجفف قبل البدء في تناول الحلويات الأخرى؛ سيساعدك هذا على تخفيف رغبتك في الطعم الحلو.حلويات منزليةجرب صنع الحلويات الخاصة بك لضمان صحة أفضل من دون التضحية بالنكهة. على سبيل المثال، استخدم مُحليًا صناعيًا بدلًا من السكر أو شراب السكر، واختر دقيق القمح الكامل بدلاً من الدقيق الأبيض.اشرب الماءشرب الماء مهم لمنع الجفاف، كما أنه يساعدك على الشعور بالشبع.تناول الأليافتوفر البقول مثل الحمص والفاصوليا والعدس بروتينا نباتيا منخفضا بشكل طبيعي في الملح والدهون. سيؤدي استخدام هذه الأطعمة -لتحل محل بعض اللحوم الحمراء أو خيارات اللحوم المصنعة- إلى تقليل تناول الملح والدهون.على المدى الطويل، سيساعدك تناول كميات أقل من الملح والدهون في الحفاظ على صحة القلب. في المقابل، إن تناول الكثير من اللحوم الحمراء ليس جيدًا للقلب ويمكن أن يزيد أيضًا من مستويات الكوليسترول.