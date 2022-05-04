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صحة

إليك أبرز أنواع زيوت الطهي.. وهذا أكثرها ضرراً

Lebanon 24
04-05-2022 | 05:00
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ربما نستخدم زيت الطهي في الكثير من وجبات الطعام المنزلية، لكن هل تساءلت يوماً ما الذي يميز الزيوت المختلفة عن بعضها بعضا؟

إذ لا تتساوى جميع الزيوت، وهناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها عند اختيارها وفقاً لما نريد طهوه، فالاستخدامات والنكهة وأنواع الدهون التي تحتوي عليها الزيوت ليست سوى بعض من الأشياء التي يجب أخذها بالاعتبار.
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كيفية اختيار زيت الطهي
يتردد بعض الناس في إضافة دهون زائدة إلى طعامهم، لكن استخدام زيت يحتوي على دهون صحية سيعزز نظامك الغذائي، طالما أنك تستخدمه باعتدال.

وتحتوي بعض الزيوت على دهون صحية فيما بعضها الآخر يحتوي على دهون غير صحية، حيث تحتوي بعض الزيوت على مزيج من الدهون، لذا تعرف عليها لتجد الخيار الأفضل لك، بحسب تقرير لموقع WebMd.

الدهون المشبعة
ونبدأ من الدهون المشبعة التي تعتبر خيارا غير صحي، وتوجد غالباً في منتجات الألبان واللحوم الدهنية أو جوز الهند وزيوت النخيل.

الدهون المتحولة
أما الدهون المتحولة فهي توجد عادة في الأطعمة المصنعة، لذا ابتعد عنها أو تناولها باعتدال.

كذلك، تحقق من ملصقات البقالة لمعرفة كمية الدهون المتحولة في الأطعمة المعبأة.
الدهون غير المشبعة الأحادية
إلى ذلك، هناك نوع آخر يدعى الدهون غير المشبعة الأحادية، ويمكنك العثور عليها في المكسرات النيئة والزيتون والأفوكادو.

كما يمكن أيضاً العثور على الدهون الأحادية غير المشبعة في زيت الزيتون البكر الممتاز وزيت الفول السوداني وزيت الأفوكادو.

الدهون غير المشبعة
أما الدهون غير المشبعة، فهي التي تشمل أوميغا 6 وأوميغا 3، وهي أحماض دهنية صحية.

ويمكنك الحصول عليها من الأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل، وكذلك بذور الشيا والجوز، وهي مفيدة بشكل خاص لعقلك.

في السياق ذاته هناك عدة أنواع من الزيوت والأكثر شيوعاً في متاجر البقالة.
أنواع زيوت الطبخ
زيت الكانولا
يتم استخراج هذا الزيت الشائع من نبات بذور اللفت، ومذاقه المحايد ودرجة احتراقه العالية تجعله خياراً جيداً للقلي والخبز.

كما أنه يستخدم لصنع المارغرين، ولا يحتوي على كمية أوميغا 3 التي تخفض ضغط الدم مثل زيت الزيتون البكر، لكن زيت الكانولا يحتوي على أقل مستويات الدهون المشبعة.

ويمكن أن يجعله خياراً جيداً للمساعدة في صحة قلبك، إذ يحتوي أيضاً على حمض ألفا لينولينيك (ALA)، والذي يحوله جسمك إلى أحماض دهنية أساسية. وهذا يجعله مكملاً رائعاً لنظام غذائي نباتي.

زيت الزيتون
أما زيت الزيتون البكر الممتاز فهو الأقل تكريراً بين جميع أنواع زيت الزيتون، كما أنه صحي للقلب.
زيت جوز الهند
اعتبر هذا النوع من الزيت حديث السوشيال ميديا مؤخراً خصوصا بين الرياضيين، لاسيما أن له خصائص تمنع الإصابة بالأمراض، ولكن يجب على المهتمين بضغط الدم الحذر.

فهذا الزيت يحتوي على أكبر كمية من الدهون المشبعة ومن السهل أن تنجذب إليه بسبب النكهة الرائعة، لكن الإفراط في تناول الدهون المشبعة يعتبر أمراً غير صحي.

وإذا كنت ترغب في تجربة زيت جوز الهند، فاستخدمه باعتدال للقلي الخفيف أو الخبز على حرارة منخفضة وفي الصلصات.

الزيت النباتي
غالباً ما يكون الزيت النباتي مزيجاً من زيوت فول الصويا والنخيل وعباد الشمس والقرطم وزيت الكانولا.
زيت الأفوكادو
أما زيت الأفوكادو فله رائحة حلوة وهو صحي للغاية بالنسبة لك. ويحتوي بشكل أساسي على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب.

زيت عباد الشمس
ويعتبر زيت عباد الشمس مكررا وغنيا بأحماض أوميغا 6 الدهنية. كذلك مفيد لصحة قلبك ويمكن أن يقلل الالتهاب.

كذلك، يحتوي بشكل أساسي على دهون أحادية غير مشبعة، ودرجة احتراقها عالية.
زيت الفول السوداني
في موازاة ذلك، يعد زيت الفول السوداني صحيا للقلب ومذاقه محايد. ويستخدم بشكل شائع في القلي.

كما يمكنك أيضاً العثور على زيت الفول السوداني غير المكرر، رغم أنه نادر جدًا. ‌

زيت اللوز
وإذا كنت تبحث عن نكهة مميزة وجوزية لإضافتها إلى الوصفة، فإن زيت اللوز لذيذ ومنخفض عادةً في الدهون المشبعة.

فقد أظهرت الدراسات الحديثة أن اتباع نظام غذائي غني باللوز قد يساعد في خفض ضغط الدم.
 
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