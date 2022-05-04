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صحة

ابتكار دواء فريد لمرضى السكري

Lebanon 24
04-05-2022 | 23:00
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ابتكر علماء جامعة الأورال الفدرالية دواء فريدا يساعد على علاج المضاعفات لدى المصابين بمرض السكري، وقد اجتاز بنجاح الاختبارات ما قبل السريرية.
وقد ابتكر هذا الدواء الذي أطلق عليه الرمز АВ-19 علماء جامعة الأورال الفدرالية في يكاتيرنبورغ بالتعاون مع علماء جامعة فولغوغراد الطبية، وقد تم بالفعل تحديد آلية عمل الدواء، وتكنولوجيا إنتاجه. وحصل الباحثون على ثلاث براءات اختراع في روسيا. هناك اتفاق مع شركة أدوية محلية لإنتاج هذا الدواء وعرضه في سوق الأدوية. وتم حل مسألة جذب الاستثمارات.
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قالت سفيتلانا كوتوفسكايا، من جامعة الأورال الفدرالية، "تقوم الشركة الآن بإنتاج مجموعة تجريبية من الدواء على شكل كبسولات. ويتم حاليا إعداد ملف تسجيل للحصول على شهادة وتصريح من وزارة الصحة. وتتضمن المرحلة التالية، إجراء الاختبارات السريرية".
وبعد ذلك، سيظهر منتج مهم للعديد من المرضى في سوق الأدوية الروسي. سيساعد في علاج مضاعفات مرض السكري، بما في ذلك في مراحله المتأخرة.
المصدر: روسيا اليوم
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