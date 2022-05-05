Advertisement

صحة

لماذا تصاب النساء بالنوبة القلبية أكثر من الرجال؟

Lebanon 24
05-05-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-948970-637873367307745710.jpeg
Doc-P-948970-637873367307745710.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت دراسة جديدة لجامعة ييل لأول مرة عوامل الخطر التي يرجح أن تؤدي إلى إصابة النساء الأقل من 55 عاماً بنوبة قلبية، حيث تبين أن السكري، وارتفاع ضغط الدم، والاكتئاب لها دور في النوبة القلبية لدى المرأة مقارنة مع الرجل.
Advertisement
وبينما ترتبط النوبات القلبية بكبار السن، رصدت الدراسة ارتفاع معدل إصابة النساء بها قبل الـ 55، في السنوات الأخيرة.
وقارن البحث الذي نشرته شبكة "غاما" الطبية، بين عوامل الخطر لدى النساء والرجال، وتبين وجود اختلافات كبيرة بينهما، ما يتطلّب استراتيجية وقائية خاصة بكل جنس.
وبالنسبة للنساء كان ترتيب عوامل الخطر المسببة للنوبة القلبية في سن الشباب، مرض السكري، يليه التدخين، والاكتئاب، وارتفاع ضغط الدم، وانخفاض دخل الأسرة، والتاريخ العائلي.
أما عند الرجال فهي التدخين، والتاريخ العائلي، ثم ارتفاع ضغط الدم، والسكري.
والنوبة القلبية أو احتشاء عضلة القلب الحاد، هو نخر في عضلة القلب بسبب انسداد حاد في الشريان التاجي. وتتضمن الأعراض عدم الراحة في الصدر مع أو بدون ضيق التنفس، والغثيان والتعرق.
وأوصت الدراسة بزيادة الوعي بين الأطباء والشابات بالعوامل المسببة للنوبات القلبية، وتطوير استراتيجيات وقائية جديدة حسب الجنس.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:00 | 2022-05-05
02:00 | 2022-05-05
23:00 | 2022-05-04
16:00 | 2022-05-04
14:00 | 2022-05-04
12:00 | 2022-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website