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صحة
5 فوائد لاتباع نظام غذائي خالٍ من الألبان
Lebanon 24
05-05-2022
|
23:51
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ينطوي أسلوب الحياة الخالي من منتجات الألبان على الكثير من الفوائد الصحية، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الحليب ومشتقاته.
فيما يلي أهم الفوائد الصحية لهذا النظام الغذائي، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:
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يساعد على فقدان الوزن
يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي خالٍ من منتجات الألبان إلى زيادة فرص فقدان الوزن لأن معظم منتجات الألبان تحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والسكر، مثل الجبن والزبادي المنكه وحتى الآيس كريم. يمكن أن يؤدي ارتفاع كمية السكر والدهون المشبعة إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة والالتهابات في الجسم. بمجرد البدء في اتباع نظام غذائي خالٍ من منتجات الألبان، يمكنك ملاحظة الفرق في جسمك في غضون أسبوع.
تحسين صحة المعدة
غالباً ما يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل مختلفة في المعدة مثل الإمساك والغازات واضطراب المعدة والانتفاخ، وما إلى ذلك. بمجرد أن يتبنى الشخص نظامًا غذائيًا يخلو من منتجات الألبان، فإنه يشعر بتحسن ملحوظ في صحة المعدة.
نقاء البشرة
أثبتت العديد من الدراسات أن استهلاك منتجات الألبان يمكن أن يؤدي إلى بشرة معرضة لحب الشباب. قد يكون ذلك بسبب هرمونات النمو الموجودة في حليب الحيوان. ولكن بمجرد أن يتوقف الشخص عن تناول الحليب والمنتجات ذات الصلة، ستبدأ بشرته بالانتعاش والظهور بمظهر أكثر إشراقاً.
انخفاض في الحساسية
في كثير من الأحيان، يصاب الناس بالحساسية من منتجات الألبان مثل حكة الفم أو الشفاه وحتى القيء. من أجل تجنب مثل هذه الحساسية، من الأفضل دائمًا الابتعاد عن منتجات الألبان واعتماد الحليب النباتي والمنتجات ذات الصلة في نظامهم الغذائي.
مستوى متوازن للأس الهدروجيني
منتجات الألبان عبارة عن منتج مكون للأحماض يتعارض مع توازن الأس الهيدروجيني الطبيعي في أمعائنا. يمكن أن تشق مستويات الحموضة المتزايدة طريقها إلى المريء مما يسبب ارتداد الحمض. أيضًا، عندما يتم استهلاك منتجات الألبان لفترة أطول، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مرض الجزر المعدي المريئي، والذي يمكن أن يصبح قاتلاً للجسم. عندما يتوقف الشخص عن تناول منتجات الألبان، يكون مستوى الأس الهيدروجيني في الجسم متوازنًا مما يساعد في التخلص من مخاطر الإصابة بمثل هذه الأمراض.
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