دراسة تكتشف أن البشر لديهم "حكمة غذائية" فطرية!

يعد اتخاذ خيارات إيجابية فيما يتعلق بالعادات الغذائية لكل إنسان إحدى الركائز الأساسية لدعم أسلوب حياة شامل، ولكن في بعض الأحيان ربما يشعر المرء أن اختيار المكونات الصحية يعد بمثابة صراع، ولكن بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع "Mind Your Body Green"، فإن الجمع بين أنواع معينة من الأطعمة المغذية هو في الواقع فطرة طبيعية يستمتع بفوائدها من يستمع لمتطلبات جسده.

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كشفت دراسة جديدة أن البشر، بل والحيوانات، يتمتعون بما يسمى "الحكمة الغذائية"، مما يعني في الأساس أن الكائن الحي لديه القدرة على اختيار وجباته بشكل حدسي بناءً على قيمتها الغذائية وتنوعها، حتى لو لم يكن على دراية بفوائد مكونات الوجبة. يساعد النظام الغذائي المتنوع على تغذية الجسم بشكل صحيح، لذا فإن الثقة في الأمعاء عند اتخاذ قرارات بشأن الوجبات الغذائية يمكن أن يكون في الواقع كل ما يتطلبه الأمر لتناول طعام صحي.



الاقتران الغذائي

عند تجميع مكونات الوجبة الصحية، يحتاج الشخص إلى استهلاك مجموعة من العناصر الغذائية التي يمكن أن تعزز صحته ورفاهيته، في حين أن بعض الأطعمة غنية بالمغذيات الدقيقة نفسها مثل الفيتامينات والمعادن، فإن البعض الآخر يصنع وجبة أكثر تنوعًا، وكشفت الدراسة أن البشر أكثر ميلًا بشكل طبيعي للوصول إلى الاقتران الذي تُكمل قيمه الغذائية بعضها بعضا. اختيار بالحدسكشفت دراسة جديدة أن البشر، بل والحيوانات، يتمتعون بما يسمى "الحكمة الغذائية"، مما يعني في الأساس أن الكائن الحي لديه القدرة على اختيار وجباته بشكل حدسي بناءً على قيمتها الغذائية وتنوعها، حتى لو لم يكن على دراية بفوائد مكونات الوجبة. يساعد النظام الغذائي المتنوع على تغذية الجسم بشكل صحيح، لذا فإن الثقة في الأمعاء عند اتخاذ قرارات بشأن الوجبات الغذائية يمكن أن يكون في الواقع كل ما يتطلبه الأمر لتناول طعام صحي.الاقتران الغذائيعند تجميع مكونات الوجبة الصحية، يحتاج الشخص إلى استهلاك مجموعة من العناصر الغذائية التي يمكن أن تعزز صحته ورفاهيته، في حين أن بعض الأطعمة غنية بالمغذيات الدقيقة نفسها مثل الفيتامينات والمعادن، فإن البعض الآخر يصنع وجبة أكثر تنوعًا، وكشفت الدراسة أن البشر أكثر ميلًا بشكل طبيعي للوصول إلى الاقتران الذي تُكمل قيمه الغذائية بعضها بعضا.

تكونت الدراسة من بحثين مختلفتين، في كلتا الحالتين، اختار البالغون الجمع بين اثنين من الفاكهة والخضراوات. لذا، فإنه على حين يمكن ألا يتعلق الأمر بالاختيار بين كيس من رقائق البطاطس والتفاح، فإن النتائج تتحدث عن الغرائز الطبيعية لتغذية الأجسام على النحو الأمثل.