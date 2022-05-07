هل الشعور بجفاف الفم خلال النوم ينذر بخطر؟

يشعر بعض الأشخاص بجفاف في الفم والحلق خلال النوم، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي حقيقة هذا الأمر من الناحية الصحية، وذلك وفقا لموقع "healthline".



أوضح التقرير أن التعرض لجفاف الفم والحلق، يعد من الأمور المزعجة المسببة لعدم القدرة علي النوم بشكل جيد، وصحي، وأيضا يصاحب هذه الشعور رائحة الفم والكريهة، والتهابات اللثة، ولذا يعد من الأمور المزعجة.

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الأسباب المؤدية للإصابة بجفاف الفم

وقدم التقرير، العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بجفاف الفم والحلق خلال النوم، ومنها:





-أثار جانية لتناول بعض الأعلاجات أي الأدوية، كمدرات البول، وعلاجات تنظيم ضغط الدم، ومضادات الإكتئاب، والمنومات.