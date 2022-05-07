هل تنام باكراً؟ احذر ربما تكون مصاباً بأحد هذه الأمراض

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ينام بعض الأشخاص لفترات زمنية طويلة، دون أن يعرف أن هذا الأمر يعد مؤشراً للإصابة ببعض الأمراض، لذا سنتعرف خلال الأسطر القادمة، على الأمراض التى قد تسبب فرط النوم، وذلك وفقا لموقع "WEBMED".أوضح التقرير أن النوم لفترات زمنية طويلة يعد علامة على الإصابة بمرض ما، خاصة إذا كنت لم تقم بأي نشاط بدني، ومن أبرز الأمراض التي تكون علامة علي إصابتك بها التالي:-الاكتئاب: نتيجة للشعور بالتوتر والقلق، يزداد فرص هروب المخ من هذا الشعور، ويتسبب في الإفراط في النوم، أي زيادة معدلاته عن المعدل الطبيعي للشخص، وأثبتت الدراسات الطبية، أن 15% من الأشخاص المصابين بالاكتئاب يهربون بالنوم.-أثبتت الدراسات الطبية أن الإكثار من النوم يعد من أسباب الإصابة بمرض السكري، وذلك في حالة زيادة عدد ساعات النوم عن 8 ساعات يوميا.-كما أشارت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من الإفراط في النوم لديهم زيادة فرصة للإصابة بالسمنة أي زيادة الوزن.-بسبب كثرة النوم يزداد فرص الشعور بالصداع الشديد، نتيجة لتأثير الناقلات العصبية في المخ.-ثبت أن الأشخاص الذين يعانون من النوم المفرط لديهم زيادة فرص للإصابة بأمراض القلب.