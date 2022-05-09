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صحة

أخطاء شائعة... ماذا يحدث للعسل عند تخزينه في وعاء معدني أو تسخينه؟

Lebanon 24
09-05-2022 | 16:00
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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، من تخزين العسل في العبوات المعدنية، مؤكدة أن ذلك يعرضه للأكسدة.
وأوضحت الهيئة في تنبيه على حسابها في "تويتر"، أن الطرق التي اعتادها الكثيرون للتأكد من جودة العسل مثل: تجميده في الفريزر، أو اختبار سرعة تقطعه وغيرها، ما هي إلا اجتهادات شخصية غير مثبتة أو مبنية على أسس علمية.
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وأشارت الهيئة إلى أن جودة العسل يمكن تحديدها عبر إجراء تحاليل مخبرية متقدمة منها: اختبار تقدير فعالية إنزيم الدياستيز، والكشف عن محتوى السكريات، الذي يعتبر مؤشرا على الغش في العسل، والكشف عن محتوى الهيدروكسي ميثيل فورفورال، الذي يعتبر مؤشرا على حفظ وتخزين العسل تحت ظروف مناسبة.
وأوصت الهيئة بضرورة اتباع عدد من الخطوات عند تخزين العسل، أولها تجنب تخزين العسل في العبوات المعدنية حتى لا يتعرض للأكسدة، وعدم تبريده لمنع تصلبه وصعوبة سكبه عن الاستخدام، وتجنب تعريض العسل لدرجات حرارة عالية أو تسخينه في الميكرويف، وتجنب السماح للرطوبة، بالدخول للعبوة، واستخدام ملعقة جافة عند استخراج العسل.
كما أوصت بتخزين العسل في عبوات محكمة الإغلاق بدرجة حرارة الغرفة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، مع حفظه في عبوته الأصلية أو وعاء زجاجي أو عبوة بلاستيكية، مخصصة لحفظ الغذاء، لافتة إلى احتمالية تبلور العسل أثناء التخزين، وذلك ليس مؤشرًا على فساده.
وذكرت الهيئة أنه يمكن إعادة العسل عند تبلوره إلى الحالة السائلة، بالتسخين التدريجي في حمام ماء دافئ، مشيرة إلى أن العسل الخام المحتوي على حبوب اللقاح، قد يتبلور بشكل أسرع من بقية الأنواع.
المصدر: سبوتنيك
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