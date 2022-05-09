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صحة

ثلاثة تغييرات بسيطة يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان

Lebanon 24
09-05-2022 | 23:00
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كشفت دراسة جديدة أن هناك ثلاثة تغييرات بسيطة في نمط الحياة يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 61%.
الدراسة توصلت إلى أن مزيجا من فيتامين (د) وزيوت أوميغا 3 والتمارين الرياضية يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 61 في المئة لدى الأشخاص فوق سن 70.
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نشرت الدراسة التي قادها الدكتور هايكه بيشوف فيراري وفريقه في جامعة زيورخ، في مجلة Frontiers in Aging، ووجدت أن مزيجا من الثلاثة له تأثير كبير على الصحة العامة، على ما نقل express.
أظهرت الدراسات السابقة أن فيتامين (د) يمكن أن يمنع نمو الخلايا السرطانية.
علاوة على ذلك، يُعتقد أن أوميغا 3 يحتمل أن تمنع تحور الخلايا الطبيعية إلى خلايا سرطانية.
وثبت أن التمرين، وهو نشاط ينصح به كثيرا، يحسن الاستجابة المناعية ويقلل الالتهاب.
بالإضافة إلى تحسين جهاز المناعة، فإن التمارين الرياضية تساعد على إنقاص الوزن وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
على الرغم من أنه من المعروف أن هذه الأشياء الثلاثة كانت مفيدة، إلا أنه حتى هذه الدراسة لم يكن هناك دليل يذكر لتحديد فوائدها المضادة للسرطان.
وفي حديثه عن الدراسة، قال الدكتور فيراري: "كان هدفنا اختبار التدخلات المشتركة الواعدة للوقاية من السرطان والاستفادة من الفوائد المضافة الصغيرة المحتملة من العديد من استراتيجيات الصحة العامة".
وأضاف: "لقد ترجمنا هذا المفهوم إلى الوقاية من السرطان ونتيجة لذلك، فإن الأمل من الدراسة هو تقديم دليل على قوة الحد من السرطان الوقائي، وتوفير طرق بسيطة للشخص لتقليل خطر الإصابة بالسرطان".
كشفت نتائج الدراسة أن جميع الإجراءات الثلاثة تقلل بشكل تراكمي من خطر الإصابة بالسرطانات الغازية.
في حين أن الثلاثة لديهم فوائد صغيرة بشكل فردي، إلا أنه عند الجمع كان لديهم أكبر قدر من الفاعلية.
قال الدكتور فيراري عن النتائج: "هذه أول تجربة عشوائية مضبوطة تُظهر أن الجمع بين فيتامين "د" يوميا وأوميغا 3 التكميلي وبرنامج التمارين المنزلية البسيط قد يكون فعالا في الوقاية من السرطان الغازي بين الأشخاص الأصحاء والنشطين بشكل عام، والبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 70 وما فوق".
المصدر: سبوتنيك
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