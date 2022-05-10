ما هي كمية الماء التي يجب شربها في اليوم الواحد؟

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مع اقتراب فصل الصيف يحتاج المرء إلى شرب الكثير من الماء للبقاء رطبًا، ليس من المنطقي أن يفقد الجسم الكثير من السوائل وأن هذا التوازن يحتاج إلى التجديد وشرب الماء هو أفضل طريقة للقيام بذلك.%70 من الجسم يتكون من الماء وهذا يساعد في الحفاظ على توازن صحي عن طريق إزالة السموم من خلال التعرق والتبول، يحافظ الماء على تليين المفاصل وينصح الخبراء بشرب ثمانية أكواب من الماء يوميًا للصحة العامة. ولكن كم هو أكثر من اللازم؟يقول معظم الخبراء وفقًا لموقع "thehealthsite"، أنه من أجل جني فوائد البقاء رطبًا، يجب على المرء شرب لترين إلى ثلاثة لترات من الماء طوال اليوم، على صعيد الفوائد الصحية ، فإن هذه العادة لها ما يلي:يدعم مستويات الطاقةيمنع الجفافبشرة صافيةيحسن التركيزيرفع المزاجيساعد على فقدان الوزنيحد من تناول السعرات الحرارية وآلام الجوعقد يؤدي شرب أكثر من ثلاثة لترات من الماء يوميًا إلى نتائج عكسية من خلال التسبب في الانتفاخ، إلى جانب ذلك ، يمكن أن يكون لها الآثار الجانبية التالية:الغثيانالتقيؤالتعبإعياءضعف العضلات التي تتشنج بسهولةتغير لون أجزاء الجسمصداع نابض خلال النهارابق رطبًا ولكن حقق التوازن، هذا هو مفتاح الحفاظ على صحتك خلال الصيف.