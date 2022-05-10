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صحة

"الحركة بركة".. طرق للتغلّب على الكسل وزيادة النشاط!

Lebanon 24
10-05-2022 | 05:00
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قلة النشاط البدني أو عدم التحرك بشكل كافٍ يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك الجسدية والعقلية، لذا في هذا التقرير نتعرف على طرق بسيطة لزيادة النشاط البدني والتغلب على الكسل وقلة الحركة، بحسب موقع "health".
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1. صعود الدرج
صعود السلالم بدلاً من المصعد سيساعد الجزء السفلي من الجسم وقلبك على القوة لا ينبغي أن يكون الأمر مثل المشي في الطابق العلوي لمدة 20 طابقًا أثناء التنقل، بل يمكنك المشي حتى 4 طوابق ويمكن تغطية الباقي بالمصعد.
2. المشي
عندما نتحدث عن المشي ، فهذا لا يعني أننا نريدك أن تقطع 10000 خطوة في اليوم الأول يمكنك أن تبدأ بهدف يبلغ 4000 خطوة وتستمر في زيادته تدريجيًا في حالة قصر الوقت ، يمكنك أن تعتاد المشي على الهاتف، أو إيقاف سيارتك على مسافة قريبة من منزلك أو مكتبك حتى يمنحك ذلك المزيد من الأسباب للمشي.
3.  الرقص
أصبحت تدريبات الرقص شائعة لأنها ليست مجرد متعة للرقص ولكن لها العديد من الفوائد الصحية مثل صحة القلب والأوعية الدموية وتعزيز الحركة.
4. تمشية الكلب
إن إخراج كلبك في نزهة مفيد لصحته العقلية بالإضافة إلى صحتك الجسدية بالإضافة إلى قضاء الوقت مع كلبك أيضًا يرفع من مزاجك ويقلل من التوتر.
5. نط الحبل
وفقًا لدراسة، يمكن أن تؤدي ممارسة تمرين الحبال لمدة 15 دقيقة إلى حرق ما يقرب من 200 إلى 300 سعر حراري، كما أن التخطي لمدة 10 دقائق يوميًا له نفس تأثير 30 دقيقة من الركض اليومي.
6. إزالة الفوضى
يمكن أن يتضاعف تنظيف وتنظيم مساحتك في المنزل والعمل كتمرين معتدل الشدة حيث يمكن أن يوفر تمرينًا لكامل الجسم بالإضافة إلى أنه يمكنك إضافة حركات مثل القرفصاء التي يمكن أن تجعلها أكثر فعالية.
 
المصدر: اليوم السابع
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