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صحة

الصداع... هل يمكن التخلص منه من دون أدوية؟

Lebanon 24
11-05-2022 | 12:00
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أعلن الدكتور إيغور أورلوف، أخصائي طب الأعصاب، أنه يمكن التخلص من الصداع من دون أدوية بمساعدة زيت الكافور.

ويشير الأخصائي في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، إلى أن الشعور بالصداع هو سبب وجيه لاستشارة الطبيب وتناول الأدوية. ولكن أقراص الأدوية ليست الوحيدة التي تساعد على التخلص من الصداع. لأنه توجد طريقتين تساعدان على التخلص من آلام الرأس من دون أدوية.
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ويضيف، من الأسباب الشائعة للصداع، ضعف تدفق الدم إلى الدماغ. ويصف الأطباء للأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب الصحي أدوية تحسن تدفق الدم إلى الدماغ. ولكن بالإضافة إلى الأدوية، يمكن تنقيط قطرات زيوت معينة في الأذن لتنشيط الدورة الدموية الدماغية.

ويقول، "يمكن تنقيط قطرات من زيت الكافور وبعد ذلك وضع قطنة في الأذن. هذه العملية تنشط الدورة الدموية الدماغية. لذلك إذا كان الشخص يعاني من الصداع فيمكنه بهذه الطريقة التخلص من الألم".

ويضيف، والطريقة الثانية للتخلص من آلام الرأس أو لتخفيفها، هو تدليك الأذنين.

ويقول، "يمكن تدليك الأذنين بواسطة راحة اليدين مع ضغط خفيف وحركة بطيئة. هذه العملية تساعد على ارتفاع الضغط، ما يساعد على تخفيف الصداع وتحسين الدورة الدموية الدماغية والتخلص من طنين الأذن أيضا. ولكن يجب ألا يشعر الشخص بأي ألم خلال التدليك".

( نوفوستي) 
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