31
o
بيروت
33
o
طرابلس
26
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
28
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
31
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
مضادات الأكسدة تحمي الذاكرة من الخرف
Lebanon 24
14-05-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
توصلت دراسة جديدة إلى دلائل على أن مضادات الأكسدة تحمي من التنكس العصبي، والذي يرتبط بالإصابة بالخرف والزهايمر. وأظهرت الأبحاث أن المستويات العالية من الكاروتين واللوتين والزياكسانثين، وهي عناصر توجد في الفواكه والخضروات بشكل طبيعي، تحمي الذاكرة من التدهور.
Advertisement
وبحسب موقع "ميديكال نيوز توداي"، قامت الباحثة مي بيضون وزملاؤها في مختبر علم الأوبئة وعلوم السكان في المعهد الوطني للشيخوخة بالولايات المتحدة، بدراسة مجموعة بيانات كبيرة شملت 7 آلاف شخص أعمارهم بين 45 و90 عاماً.
ودرس الباحثون مستويات مضادات للأكسدة في دم المشاركين، بما في ذلك فيتامينات "أ" و"سي" و"إي" والعديد من الكاروتينات، وهي أصباغ موجودة في النباتات يحولها الجسم إلى فيتامين أ.
وقالت الدكتورة مي بيضون: " مضادات الأكسدة قد تحمي الدماغ من التلف المرتبط بالخرف. يحدث الإجهاد التأكسدي بمستوى عالٍ بشكل غير طبيعي في الجسم، بما في ذلك داخل الدماغ، وفي مثل هذه الظروف، قد يساعد تناول مضادات الأكسدة في حماية خلايانا من التلف، بما في ذلك خلايا الدماغ".
ويساعد تنويع الأطعمة، وزيادة حصة الأطعمة النباتية على تعزيز مستوى مضادات الأكسدة في الجسم.
وإلى جانب المكسرات والبذور، توجد مضادات الأكسدة في الفواكه والخضروات ذات الألوان الزاهية، مثل: التوت، والجزر، والمانجو، والفراولة (الفريز)، والكيوي، والفلفل، والبطاطا الحلوة، الأفوكادو، والبروكلي، والرمان، والطماطم، والسبانخ، والزنجبيل، والكركم.
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مؤلمة في الناقورة.. هكذا فارق ابن الـ22 عاماً الحياة!
Lebanon 24
حادثة مؤلمة في الناقورة.. هكذا فارق ابن الـ22 عاماً الحياة!
13:51 | 2022-05-14
14/05/2022 01:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
على متن يخت.. ممثلة لبنانية شهيرة تحتفل بعبد ميلادها الـ 32 وتُفاجأ بإضاءة البوسفور باسمها! (صور)
Lebanon 24
على متن يخت.. ممثلة لبنانية شهيرة تحتفل بعبد ميلادها الـ 32 وتُفاجأ بإضاءة البوسفور باسمها! (صور)
23:30 | 2022-05-13
13/05/2022 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُرشحة تصاب بنوبة غضب ورافع شعار "رفض سطوة السلاح" يتودد
Lebanon 24
مُرشحة تصاب بنوبة غضب ورافع شعار "رفض سطوة السلاح" يتودد
01:15 | 2022-05-14
14/05/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت برفقة زوجها.. سيرين عبد النور بإطلالة مُثيرة وجريئة بالأسود شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
ظهرت برفقة زوجها.. سيرين عبد النور بإطلالة مُثيرة وجريئة بالأسود شاهدوا كيف بدت (صور)
01:21 | 2022-05-14
14/05/2022 01:21:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV كما لم ترونها من قبل.. شاهدوا ماذا فعلت في الجيم (صورة)
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV كما لم ترونها من قبل.. شاهدوا ماذا فعلت في الجيم (صورة)
03:45 | 2022-05-14
14/05/2022 03:45:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2022-05-14
ما هو سر انتشار النقاط البنية على الموز؟
14:00 | 2022-05-14
6 طرق بسيطة لحرق دهون البطن
11:00 | 2022-05-14
بسبب "الدورة الشهرية".. بلاد تمنح السيدات أطول إجازة
08:00 | 2022-05-14
للرجال.. رغم فوائدها إحذروا من الإفراط في شرب القهوة!
05:00 | 2022-05-14
دراسة تكشف: قلب الرجال يشيخ بطريقة مختلفة عن قلب النساء.. كيف؟
02:00 | 2022-05-14
عادات تدمّر جهاز المناعة في الجسم... ابتعدوا عنها!
فيديو
سعرها يتراوح ما بين 19100 و21500 دولار... إليكم مواصفات سيارة "Tata" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
سعرها يتراوح ما بين 19100 و21500 دولار... إليكم مواصفات سيارة "Tata" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-05-13
15/05/2022 04:31:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Range Rover Sport" الجديدة... وهذه ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Range Rover Sport" الجديدة... وهذه ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2022-05-13
15/05/2022 04:31:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني يُهدد: اللي بدو يعتدي علي بمحيه من الوجود! (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبناني يُهدد: اللي بدو يعتدي علي بمحيه من الوجود! (فيديو)
00:23 | 2022-05-13
15/05/2022 04:31:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact