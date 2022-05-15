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صحة

أطعمة تقوي المناعة وتحارب التهابات المفاصل

Lebanon 24
15-05-2022 | 14:00
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يعاني بعض الأشخاص من الالتهابات مثل التهابات المفاصل ويكون لها أسباب مختلفة بعضها مرتبط بأمراض أخرى.
ورغم وجود أنواع مختلفة من الأدوية الخاصة بعلاج الالتهابات، إلا أن هناك وسيلة أخرى لمكافحتها في ذات الوقت الذي يتم فيه تدعيم جهاز المناعة والصحة العامة للجسم وهي اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على أنواع مختلفة من الأطعمة أبرزها الفواكه والأسماك، بحسب تقرير لموقع "ويب ميد".
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الأسماك
تحتوي الأسماك مثل السلمون والتونة على الأحماض الدهنية "أوميغا 3" وهي فعالة في مكافحة الالتهابات.
الدهون الصحية
يمكن الحصول عليها من مصادر مختلفة مثل المكسرات والأفوكادو وزيت الزيتون، وهي بديل صحي مكافحة للالتهابات، يغني عن الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء والزبدة.
الألياف
تسهم الألياف في مكافحة مشاكل الهضم، إضافة إلى دورها في مكافحة الالتهابات، ولذلك يجب البدء في إضافتها إلى مكونات وجباتك الغذائية المصنوعة من الحبوب بنسب مختلفة.
الفواكه والخضروات
تمتلك الفواكه والخضروات ميزة مكافحة الالتهابات لأنها غنية بالمواد المضادة للأكسدة وأبرز التوت والخوخ والزبيت، إضافة للخضروات مثل السبانج والكرنب والخضروات الورقية الأخرى.
طهو الحبوب
يمكن استخدام الحبوب في إعداد وجبات غذائية صحية تكون مصدرا للبروتين النباتي ومنها الحمص.
فيتامين "د" والكالسيوم
يجب أن تحرص على تناول أطعمة تمنح جسمك الكالسيوم وفيتامين "د" الذي تحتاجه وأبرزها صفار البيض ولحوم كبد الأبقار وبعض الأسماك الدهنية.
الكركم والزنجبيل
يمكن لهما القيام بدور جيد في مكافحة الالتهابات ولهذا السبب يجب عليك إضافتها إلى الأطعمة التي يتم تناولها.
الشاي
تحتوي جميع أنواع الشاي على مواد مضادة للأكسدة تسهم في دعم الجهاز المناعي للجسم ومكافحة الالتهابات.
المصدر: سبوتنيك
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