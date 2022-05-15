Advertisement

صحة

علامات "خطيرة" في ساقيك على أن الكوليسترول أصبح "قاتلا"

Lebanon 24
15-05-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-952653-637882424907500856.jpg
Doc-P-952653-637882424907500856.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يمكن أن يؤدي ترك مستويات الكوليسترول دون علاج إلى نقص التروية الحرجة للأطراف السفلية، حيث يتم تقييد وصول الدم بشدة إلى أنسجة الساقين، ومع ذلك، لا يحدث هذا دون أن يدق جسمك أجراس الإنذار.
ألقى الدكتور رودني فول، استشاري أمراض القلب في عيادة هارلي ستريت كلينك، الضوء على الأعراض "الخطيرة" التي يمكن أن تشير إلى أن الكوليسترول أصبح "قاتلا".
Advertisement
وأضاف في حديث لموقع "إكسبريس": "يُعرف الكوليسترول الدهني منخفض الكثافة (LDL) باسم الكوليسترول الضار لأن الكميات الكبيرة في الدم تسبب انسداد الشرايين وتزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية، هذا هو السبب في أنه من المهم إبقاء مستوياتك تحت الفحص حيث يمكن أن تتقدم الحالة إلى المزيد من المشكلات".
وتابع: "إذا تركت دون علاج، يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول بمرور الوقت إلى تصلب الشرايين"، مضيفا: "يتم انسداد الشرايين بمواد دهنية تسمى اللويحات - والتي يمكن أن تؤدي إلى نوبة قلبية وسكتة دماغية".
وأكد أن هذه العملية التي تترك الشرايين مسدودة أحيانا يمكن أن تؤدي إلى "مشاكل خطيرة ومميتة في كثير من الأحيان"، بما في ذلك نقص التروية الحرجة للأطراف السفلية.
ومضى بقوله: "يحدث نقص التروية الحرجة للأطراف السفلية إذا أصبح تدفق الدم إلى الساقين مقيدا بشدة، ومع ذلك، لا يحدث هذا دون ظهور الأعراض. نظرا لأن الحالة تنجم عن انخفاض تدفق الدم إلى ساقيك، فهذه هي المنطقة التي يمكن فيها رصد الأعراض".
وحول الأعراض نفسها، أوضح الدكتور فول:
-ألم حارق شديد في ساقيك وقدميك يستمر حتى أثناء الراحة
-تصبح بشرتك شاحبة ولامعة وجافة
-الجروح والقروح (القروح المفتوحة) لا تلتئم في القدمين والساقين
-فقدان الكتلة العضلية في ساقيك
-يصبح جلد أصابع قدميك أو أطرافك السفلية باردا وخدرا ويتحول إلى اللون الأحمر ثم الأسود، و/أو يبدأ في الانتفاخ وينتج صديدا كريه الرائحة، مما يسبب ألما شديدا (الغرغرينا).
وشرح الخبير أنه في هذه الحالة عادة ما يكون العلاج الموصي به هو رأب الوعاء (تقنية لتوسعة وعاء دموي ضيق أو مسدود)، ومع ذلك، في بعض الحالات، قد يكون البتر أسفل الركبة ضروريا.
المصدر: سبوتنيك
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
00:07 | 2022-05-16
14:00 | 2022-05-15
11:00 | 2022-05-15
08:00 | 2022-05-15
05:00 | 2022-05-15
02:00 | 2022-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website