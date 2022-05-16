هل ترغب في الاقلاع عن التدخين؟... اليك هذه المعلومات

Advertisement

لا جدل أن التدخين عادة سيئة، كما أنها مضرّة بالصحة، وضررها لا يقتصر على المدخن وحده بل يشمل كل من حوله، لكن الخبراء يرون أن هناك مزيدا من الأسباب الوجيهة الأخرى التي ستساعد معرفتها على الإقلاع العاجل عن التدخين، فما هي؟لا يزيد التدخين من خطر الإصابة بالسرطان أو أمراض القلب والأوعية الدموية فحسب، بل إن نسبة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى المدخنين ضعف نسبة الإصابة لدى غيرهم.بيد أن مجلة "بونته" الألمانية ركزت على تأثيرات سلبية يعاني منها المدخنون، قد تعطي أسبابا وجيهة إضافية للتخلص من هذه الآفة الخطيرة، وذلك وفقا لما نقل موقع دويتشه فيله.هذه التأثيرات قد لا تكون معروفة جيدا للمدخنين وأن الإقلاع عن السجائر بأنواعها سيسهم في تحسينات ملحوظة في جوانب أخرى كثيرة. فما الأسباب الأخرى التي ستجعل الحياة أجمل من دون تدخين؟تصبح بشرتك أجمليؤدي التدخين إلى التأثير على تدفق الدم في الجسم، ويعمل أول أكسيد الكربون والنيكوتين على تضييق الأوعية الدموية وذلك يؤثر تأثيرا رئيسا في الأوردة الدقيقة التي تغذي بشرتنا وتجدد مادة الكولاجين، المادة الداعمة للبشرة، فتتجدد بصورة أبطأ لدى المدخنين، وهو ما يسهم في هرمها وظهور التجاعيد بشكل أكبر وأسرع.صحيح أن الإقلاع عن التدخين لن يمحو التجاعيد بطريقة سحرية، لكنه على الأقل سيسهم في زيادة مادة الكولاجين داخليا وسينشط من الحركة الدموية، وهو ما سينعكس على البشرة.ستصبح ابتسامتك أكثر إشراقاالتدخين يؤثر على لون الأسنان، وحتى اللسان؛ إذ تتشكل البقع الصفراء بسبب القطران الذي يوجد في التبغ من السجائر والسيجار ويتراكم على الأسنان واللسان، ومهما نظف المدخن أسنانه فإنها ستتلون بسرعة، لذلك فإن الإقلاع عن التدخين سيزيد من جمالك وجمال ابتسامتك.وحتى هذه التلونات لن تذوب من تلقاء نفسها بعد أن تتوقف عن التدخين، فالطريقة الأكثر فعالية وأمانًا هي تنظيف الأسنان بشكل احترافي في عيادة طب الأسنان، وبعد هذا التنظيف الأساسي ستبدو الأسنان أكثر إشراقًا مرة أخرى.رائحتك أفضلالحقيقة هي أن المدخنين لا يعانون فقط من مشاكل رائحة الفم الكريهة، ولكن أيضا تصبح رائحة أجسامهم أميل إلى الدخان، خاصة المدخنين الشرهين منهم، وتصبح رائحة احتراق التبغ مرتبطة بثيابهم ومتعلقاتهم، كما أن رائحة شعر المدخن تصبح كذلك غير محببة للآخرين ويصعب التخلص منها.توقعات بتضاعف وفيات التبغ في السنوات الـ8 المقبلة بينما يموت سنويا أكثر من 8 ملايين شخص بالعالم جراء الأمراض الناجمة عن استهلاك التبغ، يُتوقع أن يتضاعف الرقم في السنوات الثماني المقبلة. تدخين التدخين سجائر السجائر سرطان الرئة أمراض القلب 10.02.2022توفير المالخاصة في الأوقات التي ترتفع فيها الأسعار بشكل عام كما الآن، يمكنك أيضًا توفير كثير من المال بترك التدخين بعد الآن؛ احسب كم تنفق على السجائر في الشهر، سترى أن الإقلاع عن التدخين أرخص بكثير على المدى الطويل، كافئ نفسك وعائلتك بمزيد من العطل معا جراء ما وفرته من إحراق السجائر.