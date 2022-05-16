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صحة

حمية غذائية تقلل آلام المفاصل... تعرفوا إليها

Lebanon 24
16-05-2022 | 16:00
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تعد آلام المفاصل بمثابة كابوس ينغص حياة كثير من الناس خاصة كبار السن، وذلك لشدة الألم الذي يعانونه بسبب هذه المشكلة الصحية.

ولتقليل أعراض الالتهاب المزعجة، خلصت دراسة حديثة نشرت في مجلة "لايف ستايل" الأميركية إلى أن الالتزام بنظام غذائي مضاد للالتهابات يعد أفضل الطرق الفعالة لذلك.
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وأجريت هذه الدراسة على 44 مشاركا سبق تشخيص إصابتهم بالتهاب المفاصل الروماتويدي، وهو اضطراب التهابي مزمن يؤثر على المفاصل وأنظمة الجسم الأخرى.

واستغرقت الدراسة 16 أسبوعا، التزمت خلالها المجموعة الأولى بنظام غذائي نباتي لمدة 4 أسابيع، وكذلك التخلص من الأطعمة الإضافية مثل الحمضيات والشوكولاتة لمدة 3 أسابيع.

وبعد ذلك أعيد تقديم الأطعمة المحظورة ببطء إلى النظام الغذائي للمشاركين لمدة 9 أسابيع، بينما اتبعت المجموعة الثانية نظاما غذائيا غير مقيد وطلب منها تناول كبسولة دواء وهمي يوميا. ثم تبادلت المجموعات النظام الغذائي لمدة 16 أسبوعا.

وتبين خلال الفترة التي التزم فيها المشاركون بنظام غذائي نباتي صارم، انخفاض معامل الالتهاب بمقدار نقطتين في المتوسط، مما يعني أنهم لاحظوا انخفاضا في آلام المفاصل، بالإضافة إلى انخفاض متوسط عدد المفاصل المتورمة، كما انخفض وزن جسم المشاركين بمتوسط 6 كيلوغرامات، كما كان هناك أيضا انخفاض في الكوليسترول السيئ خلال الالتزام بالأطعمة النباتية.
المصدر: العربية
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