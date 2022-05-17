شعرك أبيض وأنت لا تزال بعمر صغير؟ إليك السبب

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من الطبيعي أن يظهر الشعر الأبيض مع التقدم في العمر ولكن نادرا ما يحدث عن الشباب وهي حالة لها أسبابها المختلفة فقد يكون ناتج عن الوراثة أو الحالة النفسية وغيرها من الأسباب، فما هي أبرز الأسباب التي تؤدي لظهور الشعر الأبيض عند الشباب وفقا لما ذكره موقع bebeautiful؟1:عوامل وراثيةالعوامل الوراثية لها دور كبير في تغيير لون الشعر في سن الشباب فإذا كان والداك أو أجدادك قد تعرضوا لشيب مبكر في شعرهم ، فمن المرجح أن تصاب بالشيب في سن أصغر بكثير .2: نقص التغذيةإذا كنت تعاني من نقص التغذية ونقص فيتامين ب 12 ، أو نقص فيتامين د ، أو نقص النحاس ، فعليك التحقق من الفيتامين أو المعدن الأقل في الجسم ، وثم تعامل معه وفقًا لذلك ومع ذلك ، فإن فيتامين ب 12 هو السبب الأكبر عندما يتعلق الأمر بالحصول على شعر أبيض في سن مبكرة ، لأنه مرتبط بحالة تسمى فقر الدم الخبيث.3:الإجهادإذا كنت تتعامل مع الإجهاد المزمن لفترة من الوقت فمن المحتمل أنك قد تكون شيبًا قبل الأوان سواء كانت الحياة المنزلية مليئة بالقلق أو كنت مرهقًا ولسوء الحظ ، سينعكس ذلك على شعرك ، مما يتسبب في شيب الخيوط بشكل أسرع بكثير مما كانت عليه في العادة.4:عدم التوازن الهرمونياختلال التوازن الهرموني ، خاصة الناجم عن اضطراب الغدة الدرقية ، يمكن أن يكون سببًا رئيسيًا للشيب المبكر .5: أمراض المناعة الذاتيةلسوء الحظ لا يساعد نظام المناعة في الجسم الذي يهاجم خلاياه تمامًا في الواقع ، يمكن أن يتسبب في ظهور الشعر الأبيض في سن مبكرة ، لأن الأمر نفسه ينطبق على خلايا الشعر أيضًا و ينتشر هذا بشكل خاص في حالة الثعلبة والبهاق ، حيث يفقد المصابون بالمرض الصبغة في شعرهم في سن مبكرة جدًا ، وفي بعض الأحيان ، يفقدون شعرهم أيضًا.6: التدخينبصرف النظر عن جميع الآثار الجسيمة والضارة للتدخين والتي تتراوح من مشاكل القلب والأوعية الدموية إلى السرطان ، يرتبط تدخين السجائر أيضًا بالشيب المبكر ، خاصة عندما تكون صغيرًا وذلك لأن التدخين ينكمش الأوعية الدموية ويقلل من تدفق الدم إلى بصيلات الشعر وبالتالي يقلل الصبغة في الشعر.