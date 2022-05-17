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صحة

هذا ما يحدث للجسم عند شرب الماء قبل الأكل

Lebanon 24
17-05-2022 | 05:00
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تتكون أجسامنا بشكل كبير من الماء ، وقد أظهرت الأبحاث أن الجفاف الخفيف يمكن أن يؤثر على قدرتنا على العمل على النحو الأمثل، إذا لم يكن لديك كمية كافية من الماء، فقد يتأثر مزاجك ومستويات الطاقة واليقظة لديك، وفقًا للمجلة البريطانية للتغذية.
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يؤكد مركز السيطرة على الأمراض الأميركي، أن شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يحمي مفاصلك وأنسجتك وقلبك، وفقا لما نشره موقع "tastingtable".

 ناقش العلماء كمية الماء اللازمة للشرب، وتقترح خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا تناول ما بين ستة إلى ثمانية أكواب من الماء يوميًا، بينما توصي كلية هارفارد للصحة العامة بتسعة أكواب يوميًا للنساء و13 للرجال، فيما تقدم الأكاديمية الوطنية للطب توصيات بناءً على مستوى النشاط والعمر؛ بمعدل 11 كوبًا من الماء يوميًا للنساء و15.5 كوب للرجال، لا تعتبر كمية الماء مهمة فحسب، بل إن الوقت الذي تستهلك فيه الماء قد يكون له آثار فسيولوجية.

الماء قبل الوجبات يمكن أن يحافظ على صحتك
في دراسة نشرت في مجلة البحوث السريرية والتشخيصية، شرب المشاركون في البحث ما يزيد قليلاً عن كوبين من الماء قبل وجبات الطعام، بعد ما يقرب من شهرين، لوحظت تغيرات كبيرة في دهون الجسم ووزن الجسم، المشاركون الذين شربوا الماء قبل 30 دقيقة من الوجبة تناولوا ما يقرب من 13٪ أقل من أولئك الذين توجهوا مباشرة إلى أطباقهم بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول مشروب خالٍ من السعرات الحرارية مثل الماء (بدلاً من الكوكتيل أو الصودا أو العصير) يمكن أن يحافظ على أهدافك الغذائية اليومية لذا ، سواء كنت تملأ الكوب الخاص بك بالصنبور أو المياه القلوية أو المعبأة في زجاجات، فإن تناول الماء قبل البدء في تناول الطعام يمكن أن يعزز قدرات جسمك على البقاء رطبًا وصحيًا.
المصدر: اليوم السابع
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