22
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
25
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
هذا ما يحدث للجسم عند شرب الماء قبل الأكل
Lebanon 24
17-05-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتكون أجسامنا بشكل كبير من الماء ، وقد أظهرت الأبحاث أن الجفاف الخفيف يمكن أن يؤثر على قدرتنا على العمل على النحو الأمثل، إذا لم يكن لديك كمية كافية من الماء، فقد يتأثر مزاجك ومستويات الطاقة واليقظة لديك، وفقًا للمجلة البريطانية للتغذية.
Advertisement
يؤكد مركز السيطرة على الأمراض الأميركي، أن شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يحمي مفاصلك وأنسجتك وقلبك، وفقا لما نشره موقع "tastingtable".
ناقش العلماء كمية الماء اللازمة للشرب، وتقترح خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا تناول ما بين ستة إلى ثمانية أكواب من الماء يوميًا، بينما توصي كلية هارفارد للصحة العامة بتسعة أكواب يوميًا للنساء و13 للرجال، فيما تقدم الأكاديمية الوطنية للطب توصيات بناءً على مستوى النشاط والعمر؛ بمعدل 11 كوبًا من الماء يوميًا للنساء و15.5 كوب للرجال، لا تعتبر كمية الماء مهمة فحسب، بل إن الوقت الذي تستهلك فيه الماء قد يكون له آثار فسيولوجية.
الماء قبل الوجبات يمكن أن يحافظ على صحتك
في دراسة نشرت في مجلة البحوث السريرية والتشخيصية، شرب المشاركون في البحث ما يزيد قليلاً عن كوبين من الماء قبل وجبات الطعام، بعد ما يقرب من شهرين، لوحظت تغيرات كبيرة في دهون الجسم ووزن الجسم، المشاركون الذين شربوا الماء قبل 30 دقيقة من الوجبة تناولوا ما يقرب من 13٪ أقل من أولئك الذين توجهوا مباشرة إلى أطباقهم بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول مشروب خالٍ من السعرات الحرارية مثل الماء (بدلاً من الكوكتيل أو الصودا أو العصير) يمكن أن يحافظ على أهدافك الغذائية اليومية لذا ، سواء كنت تملأ الكوب الخاص بك بالصنبور أو المياه القلوية أو المعبأة في زجاجات، فإن تناول الماء قبل البدء في تناول الطعام يمكن أن يعزز قدرات جسمك على البقاء رطبًا وصحيًا.
المصدر: اليوم السابع
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
برلمان 2022... اليكم النتائج النهائية والرسمية
Lebanon 24
برلمان 2022... اليكم النتائج النهائية والرسمية
16:50 | 2022-05-16
16/05/2022 04:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يكشف مفاجأة عن "الدولارات" ومطار بيروت.. ما هي؟
Lebanon 24
وهاب يكشف مفاجأة عن "الدولارات" ومطار بيروت.. ما هي؟
11:39 | 2022-05-16
16/05/2022 11:39:21
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تفاجىء متابعيها بلوك جديد في عيد ميلادها: "هي أو مش هي" (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تفاجىء متابعيها بلوك جديد في عيد ميلادها: "هي أو مش هي" (فيديو)
12:45 | 2022-05-16
16/05/2022 12:45:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة "ناريّة" من باسيل.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تغريدة "ناريّة" من باسيل.. ماذا قال؟
16:19 | 2022-05-16
16/05/2022 04:19:56
Lebanon 24
Lebanon 24
التيار يعود... ويتقدّم على "القوات": تصويت طائفي يهدّد لبنان
Lebanon 24
التيار يعود... ويتقدّم على "القوات": تصويت طائفي يهدّد لبنان
22:25 | 2022-05-16
16/05/2022 10:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
11:00 | 2022-05-17
حمامات الساونا تقلل معدلات الإصابة بالخرف
08:00 | 2022-05-17
لإستعادة طاقتك... غيّر هذه الامور في حياتك
02:00 | 2022-05-17
شعرك أبيض وأنت لا تزال بعمر صغير؟ إليك السبب
16:00 | 2022-05-16
حمية غذائية تقلل آلام المفاصل... تعرفوا إليها
14:00 | 2022-05-16
ست طرق بسيطة لحرق دهون البطن... ما هي؟
12:00 | 2022-05-16
التطعيم والإصابة بـ"أوميكرون"... دراستان جديدتان تزفان خبرا سارا
فيديو
منافس قوي لـ"Land Cruiser" الشهيرة... تعرفوا إلى رباعية الدفع الجديدة من "BAIC" (فيديو)
Lebanon 24
منافس قوي لـ"Land Cruiser" الشهيرة... تعرفوا إلى رباعية الدفع الجديدة من "BAIC" (فيديو)
11:00 | 2022-05-17
17/05/2022 18:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هشام حداد بتصريحات نارية: هاجم "التيار" وهذا ما قاله عن باسيل (فيديو)
Lebanon 24
هشام حداد بتصريحات نارية: هاجم "التيار" وهذا ما قاله عن باسيل (فيديو)
02:01 | 2022-05-17
17/05/2022 18:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي المركبات العائلية المريحة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي المركبات العائلية المريحة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" الجديدة! (فيديو)
14:00 | 2022-05-15
17/05/2022 18:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact