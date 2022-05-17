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صحة

لإستعادة طاقتك... غيّر هذه الامور في حياتك

Lebanon 24
17-05-2022 | 08:00
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يشير التعب إلى الشعور بفقدان الطاقة، قد يكون التعب وسيلة لجسمك للإشارة إلى نقص أو زيادة في المؤثرات في حياتك، يمكن أن يتسبب عدم تناول الطعام والنوم بشكل جيد في فقدان الطاقة بشكل مفاجئ، بالإضافة لنقص المغذيات والإرهاق وأمراض القلب وأمراض الرئة، وهناك عدة طرق يمكنك من خلالها التغلب على الشعور بالتعب، وفقًا لما نشره موقع " doctor.ndtv".
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اعتني بصحتك العقلية
في العالم سريع الخطى الذي نعيش فيه، قد يكون من الصعب توفير وقت لصحتك العقلية، يمكن أن يؤدي عدم وجود فترات راحة عقلية مناسبة إلى الإرهاق، يمكن أن يؤدي ممارسة الأنشطة الترفيهية وطلب المساعدة المهنية عند الحاجة إلى تحسين صحتك العقلية.

ممارسة الرياضة
غالبًا ما نفترض أن التعب هو استجابة الجسم لنفاد الطاقة ، يمكن أن تساعد ممارسة الأنشطة البدنية جسمك على إفراز الهرمونات مثل السيروتونين والدوبامين، تساعد هذه الهرمونات على تعزيز الطاقة والشعور بالسعادة في الجسم ، فإن قلة النشاط البدني يمكن أن تقلل من إنتاج هذه الهرمونات ، مما يجعلك تشعر بالتعب والخمول.

اشرب كمية كافية من الماء
يتكون جسمنا من حوالي 60٪ من الماء، قد يكون أحد أسباب شعورك بالخمول هو نقص الماء في نظامك ، فإن شرب الماء بكميات كبيرة يساعد في تعزيز جميع وظائف الجسم تقريبًا، يعتبر التعب والخمول من الأعراض الرئيسية للجفاف.

الأطعمة الصحية
يعزز النظام الغذائي المتوازن صحة الجسم وكذلك العقل السليم، يعمل تناول الطعام الصحيح كوقود لجسمنا، يمنحنا الطاقة للعمل بشكل صحيح ويقلل من الشعور بالخمول والتعب، تعمل الأطعمة الصحية أيضًا على زيادة إنتاج الهرمونات المسؤولة عن تحسين وظائف الدماغ.

الحصول على قسط كافٍ من النوم
النوم جيدًا في الليل ضروري لإعادة شحن الجسم والعقل وإعادة ضبطهما، ربما يكون أحد الأسباب الجذرية للشعور بالخمول هو قلة النوم المناسب، أفضل طريقة لضمان النوم المناسب هي اتباع وقت محدد تذهب فيه للنوم ومن الضرورى الحصول على قسط كافٍ من الراحة.

احصل على فحوصات منتظمة
تأكد من أن التعب ليس عرضًا لأي مرض خطير، فمن الأفضل إجراء فحوصات منتظمة لكامل الجسم.

الحفاظ على الوزن المناسب
في حالة تجاوز وزنك المثالي ، فقد تشعر بالخمول بسبب تحملك للوزن الزائد ، يمكن أن تسبب السمنة ضغطًا على أعضائك الداخلية (القلب ، والرئتين ، وما إلى ذلك) مما قد يجعلك تشعر بالتعب وانخفاض الطاقة.
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