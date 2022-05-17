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صحة
ما فائدة نقع البقوليات والمكسرات والبذور؟
Lebanon 24
17-05-2022
|
23:00
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أعلنت الدكتورة آنا نيكولسكايا، خبيرة التغذية الروسية، أن نقع البقوليات والمكسرات، يحسن امتصاص المواد المغذية التي تحتويها.
وكشفت الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، لماذا يجب نقع البقوليات والمكسرات والبذور قبل تحضيرها وتناولها.
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ووفقا لها، توجد في قشرة البقوليات والمكسرات والبذور مضادات مغذية (حمض الفيتيك)، التي تمنع امتصاص الفيتامينات والعناصر المعدنية المفيدة مثل الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والزنك. لذلك يساعد نقع هذه المواد قبل تحضيرها وتناولها، على تحييد هذه المضادات ويحسن امتصاص الجسم للمواد المفيدة الموجودة فيها.
وتقول، "لتحييد مضادات المغذيات يجب نقع البقوليات والمكسرات والبذور في الماء مع إضافة عصير الليمون أو خل التفاح العضوي غير المصفى. فمثلا يجب نقع اللوز 6-8 ساعات، الفاصوليا 12-24 ساعة".
وتضيف، جميع العناصر الموجودة في هذه المواد عادة ما تكون ناقصة في جسم الرجال والنساء.
وتقول، "وهذه العناصر هي البروتين والأحماض الأمينية والدهون الكاملة وأحماض دهنية والكربوهيدرات عالية الجودة والألياف الغذائية وفيتامينات مجموعة В".
وتنصح الخبيرة بنقع هذه المواد ليلا، كي تكون جاهزة للاستخدام صباحا، مشيرة إلى ضرورة التخلي عن الماء الذي نقعت فيه.
المصدر:
روسيا اليوم
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