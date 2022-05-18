الشوكولا... كيف تختار الصحية منها؟

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أعلنت الدكتورة فالنتينا جوكوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن الشوكولاتة الصحية يجب ألا تحتوي على السكر.وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الشوكولاتة التي تحتوي ضمن مكوناتها على السكر ليست مفيدة، بل يجب أن يحل محلها الكاكاو. كما يجب الانتباه إلى أن الشوكولاتة المفيدة، يجب ألا تحتوي على مركبات غير ضرورية مثل محسنات النكهة والمذاق وغيرها.وتقول، "إذا كان الشخص من محبي الشوكولاتة الداكنة، فإنها يجب أن تحتوي على مسحوق بذور الكاكاو فقط. وعموما أنصح باختيار الشوكولاتة المحتوية على محليات طبيعية مثل العسل والتمر، لأنها صحية أكثر ولذيذة".وتنصح الخبيرة محبي الشوكولاتة بالحليب باستبدالها بالشوكولاتة الداكنة، والانتباه إلى الشوكولاتة "الصحية" المحتوية على الفواكه المجففة.وتقول، "تحتوي هذه الشوكولاتة في تركيبها على إسومالت (بديل للسكر) و مستحلبات. لذلك لا أنصح بتناول شوكولاتة محتوية على مثل هذه المواد".( نوفوستي)