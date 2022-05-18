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صحة

ما هي الاوقات الصحيحة لتنظيف الأسنان؟

Lebanon 24
18-05-2022 | 07:00
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32 سنا في الفم ينبغي أن تقطع وتمضغ وتبتسم أيضاً. وللحفاظ عليها يتعين قبل كل شيء تنظيفها بالفرشاة والمعجون مرتين على الأقل في اليوم: مساء وصباحاً. ولكن متى يجب أن يكون التنظيف الصباحي قبل أم بعد تناول الطعام؟
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يجب تنظيف الأسنان مرتين يوميا لمدة دقيقتين كل مرة. هذا ما يوصي به أطباء الأسنان بشكل عام. ووفق استطلاع للرأي، فإن 80% من الألمان يلتزمون بهذه التوصية.

وفي المتوسط، يقوم معظم الألمان بتنظيف أسنانهم لمدة دقيقتين إلى 3 دقائق. الغالبية (53%) تنظف أسنانها بعد الإفطار، وحوالي الثلث (39%) قبل الإفطار، وقليل قبل وبعد الإفطار (8%) حسب ما نقل دويتشه فيله عن الموقع الإلكتروني لصحيفة "برلينر كورير" الألمانية.

الانتظار نصف ساعة على الأقل
من حيث المبدأ، يوصي الخبراء بتنظيف الأسنان بعد الإفطار، ولكن يتعين الانتظار نصف ساعة على الأقل. والسبب في ذلك أن الأحماض في الطعام تهاجم مينا الأسنان. عند تنظيف الأسنان مباشرة بعد الأكل، يتم فرك سطح الأسنان، الأمر الذي قد يؤدي لتضررها.

"الأحماض تؤدي إلى إطلاق المعادن من سطح الأسنان، التي تصبح خشنة الملمس. التنظيف بعد الأكل مباشرة يؤدي لخطر زوال المعادن نهائياً قبل أن تعود للأسنان مرة أخرى" هكذا يشرح البروفيسور ديتمار أوستيرريتش نائب رئيس نقابة أطباء الأسنان الألمان.

عصير البرتقال
عند شرب عصير البرتقال على الإفطار، فمن الأفضل الانتظار لمدة ساعة قبل تنظيف الأسنان، أو تنظيفها قبل الطعام. لأن الأطعمة الحمضية تهاجم مينا الأسنان، والتي يتم إصلاحها في غضون ساعة عن طريق اللعاب.

أما إذا لم تتناول وجبة الإفطار على الإطلاق، فعليك بالطبع التنظيف على أي حال.
 
(الجزيرة) 
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