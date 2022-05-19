24
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
لصحة العظام والدماغ.. عليك بكوب واحد فقط من هذا المشروب يوميًا
Lebanon 24
19-05-2022
|
23:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
يشتهر الحليب بأنه يساعد على الحفاظ على صحة العظام، وعلى الرغم من صحة معلومة أن الكالسيوم الموجود في الحليب هو لبنة مهمة لبناء العظام، إلا أنه لا يعتبر المصدر الوحيد المهم عندما يتعلق الأمر بصحة العظام، بل إن الحليب لا يُعد بالضرورة الطريقة المثلى لاستهلاك الكالسيوم.
Advertisement
ومن المعروف علميًا أن الخضروات مثل الكرنب (الكيل) والبروكلي تتمتع بمعدلات أعلى من امتصاص الكالسيوم. والجديد هو أنه إذا كان الشخص يرغب في احتساء مشروب مفيد للعظام فيمكنه تناول من كوب إلى أربع أكواب من الشاي في اليوم، بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع "ويل أند غوود" Well + Good.
زيادة تمعدن العظام
تقول اختصاصية التغذية السريرية سو شياو يو: "تعود الفوائد العظمية الرئيسية لشرب الشاي إلى مضادات الأكسدة القوية مثل البوليفينول والفلافونويد، حيث أظهرت مادة البوليفينول القوية الموجودة في الشاي أنها تساعد في زيادة تمعدن العظام وتأخير تقليل كثافة المعادن في العظام وزيادة مستويات فيتامين D في الجسم."
وتضيف يو أن "الكاتيكين أيضًا يساعد على حماية خلايا بناء العظام في الجسم، بينما تتمتع مركبات الفلافونويد بخصائص شبيهة بالإستروجين تساعد على منع فقدان العظام".
وتنصح يو بأنه من أجل جني هذه الفوائد، يمكن تناول الشاي الأسود أو الأخضر، لأن هذه هي أنواع الشاي التي تناولتها معظم الدراسات حول الشاي وصحة العظام، موضحة أنه لا يهم حقًا إذا كان يتم تناول الشاي ساخنًا أو مثلجًا.
وتقول يو يجب أن يوضع في الاعتبار "أن الشاي ممتاز للحفاظ على العديد من وظائف الجسم الأخرى، بخلاف صحة العظام، مع التقدم في العمر، حيث يدعم صحة القلب والعقل والتركيز يعزز الحالة المزاجية لاحتوائه على نسبة عالية من الفلافانول، الذي يسهم في خفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، المعروف أيضًا باسم الكوليسترول الضار".
القلب والمخ
ومن جانبها، تقول اختصاصية التغذية نيفا كوكران إن تناول مشروب الشاي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، موضحة أن "مادة الكاتيكين الموجودة في الشاي تساعد أيضًا في حماية الجسم من الجذور الحرة، بما يفيد الجسم كله وبالطبع الدماغ أيضًا بما يشمل ذاكرة وتركيزا أفضل".
وأشارت كوكران إلى أن مقال نُشر في دورية Phytomedicine استشهد بنتائج 21 دراسة منفصلة عن الشاي الأخضر، حيث أفاد بأن توافر الكافيين وإل-ثيانين، وهو حمض أميني مرتبط بالهدوء والتركيز، إلى جانب الكاتيكين، يجعل مشروب الشاي رائعًا لتعزيز صحة الدماغ.
الكمية المناسبة يوميًا
تقول يو إن الدراسات البحثية الخاصة بصحة العظام أشارت عمومًا إلى أن تناول كوب إلى أربعة أكواب من الشاي يوميًا يعتبر كمية مناسبة، لكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن شرب الشاي هو مجرد عنصر واحد من مكونات العظام الصحية.
وتضيف يو قائلة إن "هناك العديد من العناصر الغذائية الأخرى، التي لا تقل أهمية عن صحة العظام، وتشمل الكالسيوم وفيتامين D والمغنيسيوم وفيتامين K، على سبيل المثال لا الحصر.
وقالت إنه من الضروري أن يسعى المرء إلى اتباع نظام غذائي متوازن يشتمل على مجموعة متنوعة من الأطعمة والمجموعات الغذائية المختلفة للحصول على العناصر الغذائية الكافية لدعم صحة العظام".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
وهاب عن جعجع: "اذا كان عبيحكي جد عيب"
Lebanon 24
وهاب عن جعجع: "اذا كان عبيحكي جد عيب"
07:18 | 2022-05-19
19/05/2022 07:18:18
Lebanon 24
Lebanon 24
حبشي: لضبط النفس في بعلبك الهرمل وتسليم القاتل
Lebanon 24
حبشي: لضبط النفس في بعلبك الهرمل وتسليم القاتل
12:35 | 2022-05-19
19/05/2022 12:35:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" خسر الانتخابات... وهذه الوقائع تُؤكّد ذلك
Lebanon 24
"حزب الله" خسر الانتخابات... وهذه الوقائع تُؤكّد ذلك
04:30 | 2022-05-19
19/05/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغت تسعيرته عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغت تسعيرته عصر اليوم؟
09:49 | 2022-05-19
19/05/2022 09:49:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"المستقبل" انقلب على "المقاطعة".. لِمَن صوّت في الشوف؟
Lebanon 24
"المستقبل" انقلب على "المقاطعة".. لِمَن صوّت في الشوف؟
05:00 | 2022-05-19
19/05/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:00 | 2022-05-20
5 أعراض تحذيرية للإصابة بالخرف.. فانتبه لها!
16:00 | 2022-05-19
الخطر يزداد.. مزيد من الإصابات بجدري القردة ومخاوف من سرعة تفشي المرض
14:00 | 2022-05-19
تقرير خطير وبالأرقام... ماذا يفعل التلوث بحياتنا؟
14:00 | 2022-05-19
ارتفاع معدل "الكوليسترول"... اليكم بعض اعراضه
12:00 | 2022-05-19
بعض العصائر قد تمنحك الطاقة... ما هي؟
10:00 | 2022-05-19
كيف يؤثر الألم على الصحة العقلية؟
فيديو
"مرسيدس" و"BYD" تنتجان واحدة من أجمل السيارات وأكثرها فخامة... تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
"مرسيدس" و"BYD" تنتجان واحدة من أجمل السيارات وأكثرها فخامة... تعرفوا إليها (فيديو)
11:00 | 2022-05-18
20/05/2022 10:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
إكتشاف كائنات عمرها 830 مليون عام محاصرة في صخرة قديمة! (فيديو)
Lebanon 24
إكتشاف كائنات عمرها 830 مليون عام محاصرة في صخرة قديمة! (فيديو)
16:00 | 2022-05-17
20/05/2022 10:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
منافس قوي لـ"Land Cruiser" الشهيرة... تعرفوا إلى رباعية الدفع الجديدة من "BAIC" (فيديو)
Lebanon 24
منافس قوي لـ"Land Cruiser" الشهيرة... تعرفوا إلى رباعية الدفع الجديدة من "BAIC" (فيديو)
11:00 | 2022-05-17
20/05/2022 10:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact