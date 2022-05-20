لن تتخيل كمية الأوساخ على فرشاة الشعر.. وهكذا تنظفها

بقدر ما نولي الكثير من الاهتمام للشعر وتصفيفه والحفاظ عليه باستخدام المرطبات والزيوت وتغذيته والحرص عند اختيار الشامبو والبلسم وغيرها من المستحضرات نهمل العناية الصحيحة بأدوات التصفيف وأهمها فرش الشعر.

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من جانبه، أوضح خبير تصفيف الشعر ويليام غونيتز ، مؤسس Advanced Trichology "يمكن أن تنمو البكتيريا والفطريات الإضافية على المادة الموجودة داخل الفرشاة"، مضيفاً يمكن أن تتسبب هذه المادة العالقة في حدوث تهيج لفروة الشخص وظهور قشرة في الرأس أو حدوث التهاب في الجلد. لذا فإن التنظيف أمر بالغ الأهمية.



كم مرة أحتاج لتنظيف الفرشاة؟

يجب أن تغسل الفرشاة كل أسبوعين على الأقل.



كما يمكنك معرفة ما إذا كانت الفرشاة تحتاج إلى تنظيف بمجرد النظر إليها في حال وجودة بقايا مواد التصفيف أو تراكم الأتربة. وبمرور الوقت يتراكم على فرش الشعر الجلد الميت والأوساخ والشعر المتساقط وبقايا المنتجات الضارة لذلك غسل وتنظيف فرش الشعر باستمرار يعد خطوة ضرورية في روتين العناية المتكامل للشعر، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز".من جانبه، أوضح خبير تصفيف الشعر ويليام غونيتز ، مؤسس Advanced Trichology "يمكن أن تنمو البكتيريا والفطريات الإضافية على المادة الموجودة داخل الفرشاة"، مضيفاً يمكن أن تتسبب هذه المادة العالقة في حدوث تهيج لفروة الشخص وظهور قشرة في الرأس أو حدوث التهاب في الجلد. لذا فإن التنظيف أمر بالغ الأهمية.كم مرة أحتاج لتنظيف الفرشاة؟يجب أن تغسل الفرشاة كل أسبوعين على الأقل.كما يمكنك معرفة ما إذا كانت الفرشاة تحتاج إلى تنظيف بمجرد النظر إليها في حال وجودة بقايا مواد التصفيف أو تراكم الأتربة.

ما هي الأدوات التي أحتاجها؟

نحن بحاجة إلى صابون سائل بالنسبة للفرش الصناعية، فإن أي نوع سيكون مناسبا تماما مثل صابون الأطباق أو الشامبو أو غسول الجسم.



أما الفرش المصنوعة من مواد طبيعية، فاستخدام شامبو خفيف خال من الكبريتات، هو الخيار الأنسب.



ونحتاج إلى فرشاة أسنان نظيفة غير مستعملة، إضافة إلى وعاء كبير أو حوض من الماء.



كما نريد منشفة عادية، لكن أي منشفة قديمة ستفي بالغرض.



ونحتاج أيضاً إلى مشط بنهاية مدببة، أو قلم، أو عيدان تناول الطعام، أو أي أشياء مدببة أخرى لاستخراج المواد العالقة.



باستخدام أصابعك، انزع الشعر الملفوف حول شعيرات الفرشاة. فإذا كان الشعر العالق كثيفًا أو مقاومًا للإزالة، يمكنك تجربة قصه باستخدام المقص.



كما يمكنك أيضا تجربة استخدام عيدان تناول الطعام أو القلم أو أي شيء مدبب آخر لإزالة الشعر وإخراج العديد من التكتلات الكبيرة من الغبار والتراكمات، مما يسهل الوصول إلى الأجزاء الأصغر والأكثر التصاقًا لاحقا.



وينصح بإزالة إزالة الشعر من الفرشاة بعد كل استخدام، لأن الفرشاة المسدودة يمكن أن تلحق الضرر بفروة رأسك. وإليك الطريقة:باستخدام أصابعك، انزع الشعر الملفوف حول شعيرات الفرشاة. فإذا كان الشعر العالق كثيفًا أو مقاومًا للإزالة، يمكنك تجربة قصه باستخدام المقص.كما يمكنك أيضا تجربة استخدام عيدان تناول الطعام أو القلم أو أي شيء مدبب آخر لإزالة الشعر وإخراج العديد من التكتلات الكبيرة من الغبار والتراكمات، مما يسهل الوصول إلى الأجزاء الأصغر والأكثر التصاقًا لاحقا.وينصح بإزالة إزالة الشعر من الفرشاة بعد كل استخدام، لأن الفرشاة المسدودة يمكن أن تلحق الضرر بفروة رأسك.

ويحذر مصففو الشعر من أن تشابك الشعر في الفرشاة، سيخلق المزيد من المقاومة أثناء التمشيط، مما قد يؤدي إلى مزيد من تكسر الشعر والتساقط.



وفي وعاء من الماء الدافئ، أضف بعض الصابون مع خلطه حتى تحصل على محلول رغوة وأغمر الفرش بشكل كلي ثم انقعه لمدة 10 دقائق لتفتيت التكتلات العنيدة.



أما إذا كان لديك فرشاة شعر خشبية، فلا تنقعها. واكتفي بغمس الفرشاة لفترة وجيزة، بحيث تكون الشعيرات في الماء ثم استخدم فرشاة أسنان لفركها.

فرك ونقع وتجفيف

بعد نقع الفرشاة، سيكون من الأسهل إزالة معظم المواد الصغيرة العالقة باستخدام فرشاة أسنان أو أصابعك. ثم قم بشطف الفرشاة تحت الماء الجاري لإزالة أي بقايا صابون.



وانتبه كل ما تبقى على الفرشاة سيعود إلى فروة رأسك، لذا تأكد من شطفها جيدًا.



كذلك، يجب الضغط على الفرشاة المبللة بشكل متكرر لإزالة أي ماء دخل الجزء المبطن، لأن احتباس الماء داخل الفرشاة قد يتسبب في نمو البكتيريا، بحسب خبراء تصفيف الشعر.



وفي النهاية، لا تقلق إذا كان هناك بعض الرطوبة العالقة فإن أي شيء لا يمكنك عصره سوف يتبخر. كل ما عليك فعله الآن هو ترك الفرشاة على منشفة، بحيث يكون الجانب الخشن من المشط للأسفل حتى تجف تماما.