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صحة

هل ترغب في حماية بصرك من اشعاعات الكومبيوتر؟... اليك هذه النصائح

Lebanon 24
20-05-2022 | 14:00
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أعلنت الدكتورة ناتاليا فوروشيلوفا، أخصائية طب وجراحة العيون، أن نظارات الكمبيوتر تحمي العيون من الإشعاع الأزرق وتخفف من التوتر.

وتشير في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن نظارات الكمبيوتر تحمي البصر.
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وتقول موضحة، "تستخدم في هذه النظارات عدسات خاصة مطلية بطلاء خاص يحمي العين من الإشعاع الأزرق، الذي له قدرة عالية على اختراق الأنسجة، وبالتالي يصل إلى شبكية العين ويسبب فيها تغيرات تنكسية واجهاد تأكسدي. ما يؤدي إلى إصابة الشبكية بأمراض وضعف البصر. كما أن نظارات الكمبيوتر تقلل من التوتر وتحسن بيئة الشغل".

ووفقا لها، لا يوجد رأي قاطع حول حقيقة حماية نظارات الكمبيوتر من الإشعاع الأزرق، الذي يؤثر بشكل مباشر في البصر.

وتقول، "يستمر النقاش في الأوساط العلمية بشأن حجب هذه النظارات الإشعاع الأزرق و حماية العيون منه. ولكن هناك منشورات علمية تؤكد فائدتها. كما هناك دراسات تشير إلى عدم جدواها. لذلك لا يوجد رأي واضح وموحد بشأن فائدة نظارات الكمبيوتر".

(نوفوستي) 
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