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صحة
5 عادات خاطئة تنقل لك الأمراض والفيروسات.. تعرف اليها
Lebanon 24
21-05-2022
|
08:00
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يحاول الكثير من الأشخاص فى كل بلدان العالم ، اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع الاصابة بالفيروسات ، بعد فترة الانفتاح والعودة للحياة الطبيعية، خصوصا بعد عامين من الإغلاق والتشدد الذي سببه فيروس كورونا، ومع بدء العودة الجماعية للعمل والاختلاط فى الأماكن العامة، هناك بعض العادات الأخرى التي تساهم فى نقل العدوى والميكروبات والفيروسات، والتي يجب الامتناع عنها من جميع الأشخاص .
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ووفقا لموقع health line " الطبي فإن 60% من الأمراض تأتي بسبب عادات وسلوكيات خاطئة يمارسها الكثيرون، وتتسبب في انتشار الأمراض الفيروسية والبكتيرية بالاضافة إلى زيادة الفرصة فى زيادة العدوى بفيروس كورونا ومنها :
1 - العطس على اليد حيث يساعد على انتقال الفيروسات عند مصافحة أى شخص
2ـ البصق في الشارع، حيث يؤدي الهواء لانتقال الفيروس من الأرض للجهاز التنفسي لأي إنسان خاصة مع انتشار الرياح .
3ـ عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية وعدم غسل الأيدي على مدار اليوم.
4ـ نقص التهوية والجلوس في أماكن مغلقة مما يسمح بانتقال الأمراض.
5ـ تناول الأطعمة المكشوفة في الشارع التي قد تتعرض للحشرات الحاملة للفيروسات.
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