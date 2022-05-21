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صحة

5 فوائد مذهلة وأثر جانبي واحد لتناول الخيار.. تعرف عليها

Lebanon 24
21-05-2022 | 11:00
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إليكم فيما يلي 5 فوائد مذهلة لتناول الخيار والأثر الجانبي الوحيد الذي يمكن حدوثه حال الإفراط في تناوله، حسب ما جاء في موقع "EATTHIS" المعني بالصحة وهي كالآتي:

1- الوقاية من السكري من النوع الثاني
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عند محاولة تجنب مرض السكري، من الأفضل البدء في ضبط نظامك الغذائي أي تجنب الكربوهيدرات عالية المعالجة، وتجنب المشروبات السكرية، واللحوم الحمراء، وفق هيئة هارفارد للصحة.

وبالإضافة إلى تلك الخيارات الغذائية، من المهم أيضا البدء في تناول المزيد من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض (GI) والذي يساعد في تقليل مقاومة الأنسولين، مما يساعد بدوره في تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

وGI هو رقم مخصص لأطعمة مختلفة، يتراوح من صفر إلى 100، كلما ارتفع المؤشر الجلايسيمي، زاد ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناوله.

2- ترطيب الجسم
وفقا لمسح سكاني فرنسي وبريطاني نشرته مجلة التغذية، فإن الخيار يحتوي على الماء بنسبة أكثر من 95% الأمر الذي يغنيك بعض الشيء عن شرب الكثير من المياه، وتؤكد أخصائية التغذية المسجلة وطبيبة دعم التغذية المعتمدة كريستين جيليسبي أن تناول كمية مناسبة تعطي الجسم السوائل المطلوبة يوميا بشكل عام وتجعله رطبا على النحو المطلوب.

3- إنقاص الوزن
يساعد هذا الغذاء الصحي في إنقاص الوزن بشكل مثالي، فكوب واحد من شرائح الخيار أي ما يعادل حوالي 250 غراما لا يحتوي سوى على 16 سعرة حرارية، ويشعرك بالامتلاء نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، مما يجعله وجبة خفيفة رائعة لأي شخص يتطلع إلى إنقاص الوزن.

4- تخفيف الإمساك
توصي كلية الطب بجامعة ولاية بنسلفانيا بإضافة الخيار إلى مجموعة متنوعة من الأطباق للمساعدة في تخفيف الإمساك، نظراً لاحتوائه على نسبة كبيرة من الماء بالإضافة إلى الألياف المفيدة جدا.

5- منع الانتفاخ
بفضل محتواه العالي من الماء، يعد الخيار رائعا في الحفاظ على رطوبة الجسم، بالإضافة إلى المساعدة في التخلص من احتباس الماء الزائد أيضا، مما يعني تجنب الشعور بالانتفاخ.

الأثر الجانبي الوحيد
ورغم إيجابياته الجمة سالفة الذكر، إلا أن الجانب السلبي الوحيد لتناول الخيار هو أنه قد يزيد من كمية الغازات في المعدة، وذلك لاحتوائه على مركب الـ cucurbitacin والموجود أيضا في القرع والكوسة والبطيخ والذي يسبب الغازات وعسر الهضم، وفق أبحاث بجامعة كاليفورنيا في ديفيس.

وقد تحدث هذه الأعراض غير المريحة إذا تناولت الكثير من الخيار في وقت واحد.
المصدر: العربية
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