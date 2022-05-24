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صحة
لماذا يجب نقع المانجو في الماء قبل أكلها؟
Lebanon 24
24-05-2022
|
11:00
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تعتبر المانجو من الفواكه الصيفية المحببة التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الكبار والصغار، وذلك لمذاقها المميز إلى جانب أن لها العديد من الفوائد الصحية المذهلة لجسم الإنسان.
ولكن هل تعلم لماذا لا يجب أن تأكل المانجو أبدًا دون نقعها في الماء؟ هذا ما نستعرضه لكم وفقاً لما ذكره موقع "timesofindia".
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- خفض الحرارة:
تزيد المانجو من درجة حرارة الجسم، وخلال فصل الصيف، يؤثر توليد الحرارة في الجسم على الجهاز الهضمي وصحة الأمعاء، وبالتالي، فإن نقعها في الماء يساعد في تقليل خاصية توليد الحرارة للفاكهة.
- إزالة المواد الكيميائية:
غالبًا ما تستخدم المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية للحفاظ على المانجو في مأمن من الحشرات أو الأعشاب الضارة أو الزواحف، ولكن هذه المواد الكيميائية تؤثر بالسلب على صحة الإنسان، إذ تسبب تهيج الجلد والغثيان، وتهيج الجهاز التنفسي، والحساسية، والسرطان، والصداع وما إلى ذلك.
- إزالة الأوساخ من القشرة:
يساهم نقع المانجو وغسلها في إزالة الأوساخ العالقة بقشرتها، والتخلص من الشوائب التي تحتوي على حمض الفيتيك الذي يمنع امتصاص المعادن مثل الحديد والزنك والكالسيوم.
هذا وفي حال كنت في عجلة من أمرك ينصح بنقع المانجو في الماء لمدة 15-30 دقيقة.
لكن خلاف ذلك، يُنصح بتركها لمدة 1-2 ساعات. كما لا ضرر من نقعها لمدة أطول بعد ذلك قم بإزالة المانجو من الماء، واستمتع بتناولها.
(العربية)
المصدر: العربية
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