Advertisement

صحة

لماذا يجب نقع المانجو في الماء قبل أكلها؟

Lebanon 24
24-05-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-955444-637889924750709913.jpg
Doc-P-955444-637889924750709913.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعتبر المانجو من الفواكه الصيفية المحببة التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الكبار والصغار، وذلك لمذاقها المميز إلى جانب أن لها العديد من الفوائد الصحية المذهلة لجسم الإنسان.

ولكن هل تعلم لماذا لا يجب أن تأكل المانجو أبدًا دون نقعها في الماء؟ هذا ما نستعرضه لكم وفقاً لما ذكره موقع "timesofindia".
Advertisement

- خفض الحرارة:
تزيد المانجو من درجة حرارة الجسم، وخلال فصل الصيف، يؤثر توليد الحرارة في الجسم على الجهاز الهضمي وصحة الأمعاء، وبالتالي، فإن نقعها في الماء يساعد في تقليل خاصية توليد الحرارة للفاكهة.

- إزالة المواد الكيميائية:
غالبًا ما تستخدم المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية للحفاظ على المانجو في مأمن من الحشرات أو الأعشاب الضارة أو الزواحف، ولكن هذه المواد الكيميائية تؤثر بالسلب على صحة الإنسان، إذ تسبب تهيج الجلد والغثيان، وتهيج الجهاز التنفسي، والحساسية، والسرطان، والصداع وما إلى ذلك.
- إزالة الأوساخ من القشرة:
يساهم نقع المانجو وغسلها في إزالة الأوساخ العالقة بقشرتها، والتخلص من الشوائب التي تحتوي على حمض الفيتيك الذي يمنع امتصاص المعادن مثل الحديد والزنك والكالسيوم.

هذا وفي حال كنت في عجلة من أمرك ينصح بنقع المانجو في الماء لمدة 15-30 دقيقة.

لكن خلاف ذلك، يُنصح بتركها لمدة 1-2 ساعات. كما لا ضرر من نقعها لمدة أطول بعد ذلك قم بإزالة المانجو من الماء، واستمتع بتناولها.
 
(العربية) 
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2022-05-25
16:00 | 2022-05-25
14:00 | 2022-05-25
12:00 | 2022-05-25
11:19 | 2022-05-25
10:00 | 2022-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website