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صحة

رغم فوائده المذهلة.. آثار جانبية مفاجئة لتناول الليمون

Lebanon 24
24-05-2022 | 16:00
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يعتبر الليمون من أكثر أنواع الفواكه المنعشة في الصيف، خصوصاً عند تناوله كعصير مع النعناع الطازج، إضافة إلى فوائده الصحية الكبيرة.

وفيما ينصح خبراء التغذية بإضافته ضمن النظام الغذائي بشكل معتدل للحصول على مزاياه المذهلة للجسم، إلا أنهم يحذرون من آثار جانبية مفاجئة للفاكهة الصفراء قد لا تخطر على البال، بحسب ما نقله موقع eatthis.
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1- تزيد من مناعة الجسم
فيما يعد فيتامين C من المغذيات الأساسية التي تساعد في الدفاع عن نظام المناعة الطبيعي ودعم الوظائف الحيوية المختلفة، يؤكد خبراء التغذية أن "تناول الليمون يمكن أن يمنح جسمك دفعة جيدة من فيتامين سي".

2- يحميك من حصوات الكلى
كما قد يؤثر حامض الستريك الموجود في الليمون على درجة حموضة البول، مما يجعل نمو حصوات الكلى أقل احتمالاً.

فوفقًا لهارفارد هيلث، يحتوي الليمون على نوع من سترات - ملح المرتبطة بالكالسيوم والتي تساعد على منع تكون الحصوات.

كذلك، أظهرت الدراسات أن شرب نصف كوب من عصير الليمون المخفف في الماء كل يوم يمكن أن يزيد من سترات البول، ومن المحتمل أن يقلل من مخاطر حصوات الكلى.

3 - مستوى ضغط دم صحي
إلى ذلك، يحتوي الليمون على مادة تسمى hesperidin، وهي مادة كيميائية نباتية توجد عادة في ثمار الحمضيات. ويمكن أن تكون مفيدة لأمراض الأوعية الدموية.

4 - تآكل الأسنان

لكن على الرغم من فوائده العديدة، إلا أن عصير الليمون شديد الحموضة، ويمكن أن يؤدي استهلاك الكثير منه إلى تآكل مينا الأسنان بمرور الوقت.

ويقول خبراء التغذية إن "الليمون حامضي، ويمكن أن تؤدي حموضته المفرطة على أسنانك إلى تآكلها".

(العربية) 
المصدر: العربية
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