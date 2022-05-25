المغذيات النباتية.. ألوان من الفوائد الصحية

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تلعب العناصر الغذائية الموجودة في الطعام دورا حيويا في الحفاظ على وظائف جسم الإنسان، وتوجد المغذيات النباتية وهي مركبات نباتية أساسية لها هياكل مختلفة وخصائص تعزز الصحة، في الطعام إلى جانب بعض العناصر الغذائية الشائعة التي تشمل الكربوهيدرات والبروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن.ما هي المغذيات النباتية؟والمغذيات النباتية هي مواد كيميائية نباتية طبيعية، يتم انتاجها من قبل النباتات فقط، في أنواع معينة من الخلايا، وليس من خلال استقلاب الطاقة أو التمثيل الغذائي، وتحتوي بعض المواد الكيميائية النباتية الموجودة في النباتات على البوليفينول، الريسفيراترول، التربينويد، الإيزوفلافونويد، الكاروتينات، الفلافونويد، الفيتويستروغنز، الأنثوسيانين، البروبيوتيك، الجلوكوزينولات، وأحماض أوميغا 3 الدهنية.وحسب موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة، تحتوي المواد الكيميائية النباتية على مجموعة واسعة من الفوائد الصحية للإنسان، ومن أبرز مصادر هذه المغذيات الخضار والفواكه والمكسرات والبقوليات والحبوب الكاملة، وقد تم ربط هذه المغذيات بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية وغيرها من الاضطرابات الصحية.وتوجد للمغذيات النباتية ألوان مختلفة حيث أنها عبارة عن مركبات تعطي النباتات ألوانها الطبيعية، إلى جانب النكهة الفريدة والمذاق والرائحة، ولكل لون قيمته الغذائية المذهلة، لذلك يقترح خبراء التغذية تناول الأطعمة التي تحتوي على مزيج جيد من هذه المغذيات النباتية الملونة، كما أن معظم المغذيات النباتية موجودة في قشرة الأطعمة الملونة، ولهذا السبب لا يفضل تقشير الجزر والبصل للحفاظ على تركيزها، وهناك دراسة تتحدث عن الفوائد الصحية للألوان الغذائية الطبيعية.وفيما يلي قائمة لمغذيات نباتية ملونة وفوائدها ومصدرها:اللون الأحمرتحتوي الأطعمة النباتية ذات اللون الأحمر على الكاروتينات وهي عبارة عن مضاد للالتهابات، مضاد للأكسدة، كما أنها تعزز المناعة وتتوافر في التوت، الفراولة، الكرز، البصل الأحمر، البطيخ، التفاح.اللون الأصفرتحتوي الأطعمة النباتية ذات اللون الأصفر على البروميلين، اللوتين، الألياف وهي غنية بمضادات الأكسدة، تضفي الاحساس بالشبغ وتدعم حركة الجهاز الهضمي، وتتوافر في الزنجبيل ، الأناناس، الفليفلة الصفراء، البطاطس، حبوب الذرة.اللون البرتقاليتحتوي الأطعمة النباتية ذات اللون البرتقالي على الفا كاروتين، بيوفلافونويدس، بيتا كاروتين وهي جيدة للخصوبة، والعيون وتعالج أعراض الحمى وانقطاع الطمث، كما تقي من الإشعاع الضار وتوجد في يقطين، الخوخ، البطاطا حلوة، الجزر، الكركم.اللون الأزرق/البنفسجيتحتوي الأطعمة النباتية ذات اللون الأزرق والبنفسجي على الأنثوسيانين، الفافونويد، بروسيانيدينز، الكيرسيتين، الكايمبفيرول، وأحماض هيدروكسي وجميعها عناصر تحسن الإدراك، صحة القلب، تمنع مرض السكري، تحد من خطر الإصابة بالزهايمر فضلا عن تقوية العظام وتوجد في التوت، شجر العليق، العنب الأسود، التين.اللون الأخضرتحتوي الأطعمة النباتية ذات اللون الأخضر على الكاتشين، الايسوفلافون، الفولات، الكلوروفيل و هي تؤخر الشيخوخة، مفيدة للقلب بفضل محتواها الجيد من مضادات الأكسدة وتوجد في الكيوي، الأفوكادو، البنجر الأخضر، البازلاء، الفاصوليا الخضراء، البامية.اللون الأبيض/ البنيتحتوي الأطعمة النباتية ذات اللون الأبيض والبني على الليسين، كايمبفيرول، كيرسيتين وهي عناصر مضادة للتورم، مضادة للأكسدة، مضادة للالتهاب وتتوافر في الثوم، البصل، الفطر، الفجل.ووفق خبراء التغذية، تساعد المغذيات النباتية في الوقاية من العديد من الأمراض والحفاظ على صحة جيدة فقط عندما يتم تناولها مع العناصر الغذائية الأخرى مثل الألياف والمعادن والفيتامينات.