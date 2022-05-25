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صحة

المزيد من الكولسترول الجيد يحمي من الزهايمر

Lebanon 24
25-05-2022 | 08:00
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وجدت دراسة حديثة أن المستويات العالية من الكولسترول الجيد قد تقلل من خطر الإصابة بالزهايمر. ويُعرف هذا النوع من الكولسترول باسم البروتين الدهني عالي الكثافة، ولا يزال تأثيره على الدماغ غير مفهوم تماماً من الناحية العلمية، لكن تشير الأدلة البحثية إلى أن زيادته مفيدة لصحة القلب وأيضاً الدماغ.
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وبحسب الدراسة التي نشرتها مؤخراً دورية "الزهايمر"، تقدّم هذه النتائج رؤية جديدة لفوائد الكولسترول الجيد، فمن المعروف ارتباطه بصحة القلب، لكن تبين أن ارتفاع نسبته في السائل الدماغي الشوكي يقلل خطر الإصابة بالزهايمر.
وتضمنت الدراسة المعنية مشاركة 180 شخصاً متويط أعمارهم أكثر من 60 عاماً. وأجريت الأبحاث في جامعة ساوث كاليفورنيا.
وقام الباحثون بفحص الوظائف المعرفية للمشاركين، وأخذ عينات من البلازما وفحص السائل النخاعي والسائل المحيط بالدماغ والحبل الشوكي. وتم فحص الجين APOE ε4 من الحمض النووي، وهو عامل خطر محتمل لمرض الزهايمر.
مصادر الكولسترول الجيد
ويمكن تعزيز مدخلات الجسم من الكولسترول الجيد عن طريق تناول المزيد من:
• زيت الزيتون.
• الأسماك الدهنية، مثل السلمون والمكاريل والتونة والسردين.
• جميع أنواع المكسرات، وخاصة الجوز واللوز.
• الأفوكادو.
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