خطوات لتحسين صحة قلبك.. تعرّف إليها

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يقوم القلب بمهمة رئيسية في الجسم على مدار اللحظة ومن دون توقف، حيث يضخ الدم إلى جميع الأعضاء عن طريق الانقباض بشكل منتظم ليزودها بالأكسجين والغذاء. ولكن هذه العضلة المهمة تتعرض أحياناً ولأسباب عديدة إلى مشاكل صحية، منها ما يسمى بالنوبة القلبية، والتي عندما يكون هناك ما يمنع تدفُّق الدم إلى القلب، مما يتسبب في إلحاق ضرر بجزء من عضلة القلب أو إتلافها بالكامل.تتضمن علامات النوبة القلبية وأعراضها الشائعة وفق خبراء ما يلي:1 - ضغط أو ضيق أو ألم أو إحساس ضاغط أو مؤلم بالصدر أو الذراعين قد ينتشر إلى الرقبة أو الفك أو الظهر.2 - غثيان أو عسر هضم أو حرقة في فم المعدة أو ألم في البطن.3 - ضيق النفس.4 - عرق بارد.5 - الإرهاق.6 - دوار مفاجئ.إذا قابلت شخصاً فاقداً للوعي وتعتقد أنه يمر بنوبة قلبية، فاطلب المساعدة الطبية الطارئة قبل أي شيء، ثم افحصه لترى إذا كان يتنفس ولديه نبض. وإذا لم يكن هناك تنفس أو نبض، فعندها فقط ابدأ بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي (CPR).اضغط بقوة وبسرعة على صدر الشخص بضربات منتظمة وسريعة نسبياً، حوالي 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة.يُوصي الأطباء بالاكتفاء بالضغط على الصدر إذا لم تكن قد تلقيت تدريباً على الإنعاش القلبي الرئوي. ولكن إذا كنت مدرباً على الإنعاش القلبي الرئوي، فيمكنك فتح مجرى الهواء وتزويده بأنفاس الإنقاذ.تحدث النوبة القلبية عندما ينسد واحد أو أكثر من الشرايين التاجية.وبمرور الوقت، يؤدي تراكم الترسّبات الدهنية، بما في ذلك الكوليسترول، إلى تكوين مواد تسمى اللويحات، والتي يمكن أن تسبب الضيق في الشرايين (تصلب الشرايين). وتسبب هذه الحالة، التي تسمى مرض الشريان التاجي، معظم النوبات القلبية.وخلال النوبة القلبية، يُمكن أن تتمزق إحدى هذه اللويحات وتُرسب الكوليسترول والمواد الأخرى في مجرى الدم. وهو ما يؤدي إلى تُشكل جلطة دموية في موقع التمزق. وإذا كانت الجلطة كبيرة، فإنها يُمكن أن تمنع تدفق الدم عبر الشريان التاجي، ما يُؤدي إلى افتقار القلب إلى الأكسجين والعناصر المغذية (نقص التروية).قد يكون لديك انسداد كامل أو جزئي في الشريان التاجي. ويعني الانسداد الكامل أنك مصاب باحتشاء عضلة القلب المرتبط بارتفاع مقطع ST. أم الانسداد الجزئي، فيعني أنك مصاب باحتشاء عضلة القلب غير المرتبط بارتفاع مقطع ST.ويختلف العلاج بناء على نوع الانسداد الذي أُصبت به.تشنج الشريان التاجي الذي يعمل على إيقاف تدفق الدم إلى جزء من عضلة القلب. ويُمكن أن يتسبب تعاطي التبغ والمخدرات في ذلك.لتحسين صحة القلب وحمايته نصح الخبراء بضرورة اتباع الخطوات التالية:1 - تجنَّب التدخين.2 - تحكم في مستويات ضغط الدم والكوليسترول لديك.3 - قم بالفحوصات الطبية بانتظام.4 - حافظ على وزن صحي.5 - تحكم بمستوى السكر في الدم.6 - قلل من التوتر في أنشطتك اليومية.7 - احرص على ممارسة الرياضة بنحو 150 دقيقة على الأقل أسبوعياً.8 - اتبع نظاماً غذائياً صحياً للقلب يتضمن البروتين الخفيف الدهون، كالأسماك والبقوليات، والفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.