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صحة

هل يمكن تخفيف القلق بالمكملات الغذائية؟

Lebanon 24
26-05-2022 | 05:00
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تشير تقديرات طبية إلى أن 4% من البالغين حول العالم مصابون باضطراب القلق، وتشمل خيارات العلاج وإدارة الحالة تناول الأدوية وأيضاً المكملات، إلى جانب طرق أخرى بديلة.
وتساعد بعض المكملات في إدارة القلق اليومي، وهي:
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• فيتامين د. توجد أدلة على أن الفيتامين يقلل الاكتئاب، ويساعد على إدارة القلق. وتعتبر أشعة الشمس المباشرة أفضل مصادره، ويمكن الحصول عليه من الأطعمة التالية: الحليب والألبان، البيض، السلمون، والسردين، الفطر (المشروم).
• مركب فيتامينات ب. تفيد دراسات بأن تناول ما يكفي من مجموعة هذه الفيتامينات يقلل القلق والتوتر. ويوجد فيتامين ب2 وب12 في الأطعمة الحيوانية، بينما تتوفر معظم فيتامينات ب في الحبوب الكاملة وقشر الخضروات والفواكه.
• المغنيسيوم. هذا المعدن هام لوظائف عديدة في الجسم، ويرتبط نقصه بزيادة القلق والتوتر. وإلى جانب المكملات يوجد في: السبانخ، واللوز، والكاجو، والشوكولا الداكنة، والبقول.
لكن يمكن أن تتداخل مكملات المغنيسيوم مع بعض المضادات الحيوية ومضادات الاكتئاب.
• أحماض أوميغا3. تلعب هذه الدهون أدواراً هامة لصحة القلب والأعصاب والدماغ. وإلى جانب مكملات زيت السمك، تتوفر دهون أوميغا3 في المكسرات، والأسماك الدهنية، وزيت الزيتون، والأفوكادو.
• البابونج. من أقدم أنواع شاي الأعشاب استخداماً للأغراض الطبية، وتوجد أدلة على أن تناول جرعات كبيرة منه على مدى 8 أسابيع يخفف القلق بشكل كبير.
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