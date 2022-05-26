هل يمكن تخفيف القلق بالمكملات الغذائية؟

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تشير تقديرات طبية إلى أن 4% من البالغين حول العالم مصابون باضطراب القلق، وتشمل خيارات العلاج وإدارة الحالة تناول الأدوية وأيضاً المكملات، إلى جانب طرق أخرى بديلة.وتساعد بعض المكملات في إدارة القلق اليومي، وهي:• فيتامين د. توجد أدلة على أن الفيتامين يقلل الاكتئاب، ويساعد على إدارة القلق. وتعتبر أشعة الشمس المباشرة أفضل مصادره، ويمكن الحصول عليه من الأطعمة التالية: الحليب والألبان، البيض، السلمون، والسردين، الفطر (المشروم).• مركب فيتامينات ب. تفيد دراسات بأن تناول ما يكفي من مجموعة هذه الفيتامينات يقلل القلق والتوتر. ويوجد فيتامين ب2 وب12 في الأطعمة الحيوانية، بينما تتوفر معظم فيتامينات ب في الحبوب الكاملة وقشر الخضروات والفواكه.• المغنيسيوم. هذا المعدن هام لوظائف عديدة في الجسم، ويرتبط نقصه بزيادة القلق والتوتر. وإلى جانب المكملات يوجد في: السبانخ، واللوز، والكاجو، والشوكولا الداكنة، والبقول.لكن يمكن أن تتداخل مكملات المغنيسيوم مع بعض المضادات الحيوية ومضادات الاكتئاب.• أحماض أوميغا3. تلعب هذه الدهون أدواراً هامة لصحة القلب والأعصاب والدماغ. وإلى جانب مكملات زيت السمك، تتوفر دهون أوميغا3 في المكسرات، والأسماك الدهنية، وزيت الزيتون، والأفوكادو.• البابونج. من أقدم أنواع شاي الأعشاب استخداماً للأغراض الطبية، وتوجد أدلة على أن تناول جرعات كبيرة منه على مدى 8 أسابيع يخفف القلق بشكل كبير.