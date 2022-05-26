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صحة

إبتكار أول نظام إختبار لتشخيص جدري القرود في العالم

Lebanon 24
26-05-2022 | 10:50
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أعلنت شركة Roche السويسرية للأدوية، أن خبراءها بالتعاون مع خبراء فرعها TIB Molbiol، ابتكروا ثلاثة أنواع من الاختبارات للكشف عن فيروس جدري القرود.


وقد أطلق على المجموعات النموذجية المعيارية اسم LightMix،. وهذه النماذج تسمح بتقييم انتشار الفيروس ويمكن أن تساعد على متابعة "التأثير المحتمل للعلاج والتطعيم وإجراءت الصحة العامة".
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وتشير الشركة، إلى أن أحد أنظمة الاختبار يكتشف فيروس الجدري، والثاني فيروس جدري القرود، والثالث جميع أنواع فيروسات الجدري.
 
(روسيا اليوم)
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