22
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
26
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
20
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
إبتكار أول نظام إختبار لتشخيص جدري القرود في العالم
Lebanon 24
26-05-2022
|
10:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة Roche السويسرية للأدوية، أن خبراءها بالتعاون مع خبراء فرعها TIB Molbiol، ابتكروا ثلاثة أنواع من الاختبارات للكشف عن فيروس جدري القرود.
وقد أطلق على المجموعات النموذجية المعيارية اسم LightMix،. وهذه النماذج تسمح بتقييم انتشار الفيروس ويمكن أن تساعد على متابعة "التأثير المحتمل للعلاج والتطعيم وإجراءت الصحة العامة".
Advertisement
وتشير الشركة، إلى أن أحد أنظمة الاختبار يكتشف فيروس الجدري، والثاني فيروس جدري القرود، والثالث جميع أنواع فيروسات الجدري.
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نائب جديد يتراجع: سأنتخب بري !
Lebanon 24
نائب جديد يتراجع: سأنتخب بري !
03:15 | 2022-05-26
26/05/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة قص الشعر للرجال ارتفعت.. فكم بلغت بحسب نقابة اصحاب صالونات الحلاقة؟
Lebanon 24
تسعيرة قص الشعر للرجال ارتفعت.. فكم بلغت بحسب نقابة اصحاب صالونات الحلاقة؟
00:50 | 2022-05-26
26/05/2022 12:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط شعار باسيل "الاقوى بطائفته" قطبة مخفية وراء طرح نيابة رئاسة المجلس
Lebanon 24
سقوط شعار باسيل "الاقوى بطائفته" قطبة مخفية وراء طرح نيابة رئاسة المجلس
03:00 | 2022-05-26
26/05/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع كبير بسعر صرف الدولار... هذا ما سجّله عصر اليوم
Lebanon 24
إرتفاع كبير بسعر صرف الدولار... هذا ما سجّله عصر اليوم
09:45 | 2022-05-26
26/05/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. على اي سعر افتتح اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. على اي سعر افتتح اليوم؟
01:51 | 2022-05-26
26/05/2022 01:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2022-05-26
تسلسل عينات إصابات جدري القردة.. والتوصل لاستنتاج مهم
14:00 | 2022-05-26
سائل الاستحمام... بعض مكوناته قد تكون مضرة
12:11 | 2022-05-26
الأولى في العالم... نجاح عملية جراحية لزراعة يدين
12:00 | 2022-05-26
ما الفرق بين فيروس كورونا وجدري القرود؟
12:00 | 2022-05-26
بعض الأطعمة قد تساعد على الاصابة بالسرطان... اليكم التفاصيل
10:00 | 2022-05-26
جدري القرود... عارض مشترك عند 70% من المصابين
فيديو
"أبو عصام" يعالج "جدري القرود"!
Lebanon 24
"أبو عصام" يعالج "جدري القرود"!
08:36 | 2022-05-26
27/05/2022 07:42:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تحت سفح الأهرامات... رجل أعمال معروف يحتفل بزفاف نجله! (فيديو)
Lebanon 24
تحت سفح الأهرامات... رجل أعمال معروف يحتفل بزفاف نجله! (فيديو)
07:25 | 2022-05-26
27/05/2022 07:42:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أدارت رأسها فجأة وفتحت فمها خلال المقابلة.. الفنانة العالمية تكشف للمرة الاولى عن مرضها (فيديو)
Lebanon 24
أدارت رأسها فجأة وفتحت فمها خلال المقابلة.. الفنانة العالمية تكشف للمرة الاولى عن مرضها (فيديو)
09:20 | 2022-05-25
27/05/2022 07:42:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact