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صحة
في بعض الحالات... تناول الخضار قد يؤدي الى الموت
Lebanon 24
27-05-2022
|
14:00
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أعلنت الدكتورة يلينا شيتينينا، أخصائية الغدد الصماءـ، أن تناول الخضار في حالة الحساسية قد يكون مميتا.
وتشير الأخصائية في حديث لصحيفة "فيتشيرنايا موسكفا"، إلى أن الخضار والأطعمة النيئة المحتوية على نسبة عالية من فيتامين К، قد يؤدي إلى تفاقم أمراض المعدة، وفي حالة الحساسية يمكن أن تسبب الوفاة.
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ولكن الخضروات الورقية - البصل والسبانخ والخس وغيرها، تحتوي على عدد كبير من المواد المفيدة مثل فيتامينات A و B و K وحمض الأسكوربيك. وتعمل هذه المواد على إبطاء امتصاص الكوليسترول والكربوهيدرات، وبالتالي تنتمي إلى منتجات الحمية الغذائية .
وتشير الخبيرة، إلى أنه في حالة الحساسية من البقدونس او البصل "قد يصبح تناولها في كل مرة الأخير في حياة الشخص". كما أن عدم تحمل هذه المنتجات، سببا للامتناع عن تناولها. ولكن هذا التـأثير يكون عادة مؤقتا. أي يمكن إضافتها للنظام الغذائي ثانية بعد مضي ستة أشهر.
وتضيف، يمكن أن يكون لتناول الخضار بكميات كبيرة تأثير سلبي على الأشخاص الذين يعانون من التهاب المعدة والقرحة والتهاب البنكرياس وحصى الكلى. ولكن يمكن تقليل تأثير هذه المنتجات في الجسم والحفاظ على خصائصها المفيدة من خلال المعالجة الحرارية."نوفوستي"
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