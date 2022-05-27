Advertisement

صحة

في بعض الحالات... تناول الخضار قد يؤدي الى الموت

Lebanon 24
27-05-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-956469-637892490636974999.jpg
Doc-P-956469-637892490636974999.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الدكتورة يلينا شيتينينا، أخصائية الغدد الصماءـ، أن تناول الخضار في حالة الحساسية قد يكون مميتا.

وتشير الأخصائية في حديث لصحيفة "فيتشيرنايا موسكفا"، إلى أن الخضار والأطعمة النيئة المحتوية على نسبة عالية من فيتامين К، قد يؤدي إلى تفاقم أمراض المعدة، وفي حالة الحساسية يمكن أن تسبب الوفاة.
Advertisement

ولكن الخضروات الورقية - البصل والسبانخ والخس وغيرها، تحتوي على عدد كبير من المواد المفيدة مثل فيتامينات A و B و K وحمض الأسكوربيك. وتعمل هذه المواد على إبطاء امتصاص الكوليسترول والكربوهيدرات، وبالتالي تنتمي إلى منتجات الحمية الغذائية .

وتشير الخبيرة، إلى أنه في حالة الحساسية من البقدونس او البصل "قد يصبح تناولها في كل مرة الأخير في حياة الشخص". كما أن عدم تحمل هذه المنتجات، سببا للامتناع عن تناولها. ولكن هذا التـأثير يكون عادة مؤقتا. أي يمكن إضافتها للنظام الغذائي ثانية بعد مضي ستة أشهر.

وتضيف، يمكن أن يكون لتناول الخضار بكميات كبيرة تأثير سلبي على الأشخاص الذين يعانون من التهاب المعدة والقرحة والتهاب البنكرياس وحصى الكلى. ولكن يمكن تقليل تأثير هذه المنتجات في الجسم والحفاظ على خصائصها المفيدة من خلال المعالجة الحرارية."نوفوستي"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2022-05-27
14:30 | 2022-05-27
12:00 | 2022-05-27
10:00 | 2022-05-27
08:31 | 2022-05-27
08:00 | 2022-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website