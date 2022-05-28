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صحة

الألبان والأجبان تعزز مناعة الجسم.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
28-05-2022 | 08:00
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يوجد الكثير من الأطعمة المفيدة لتعزيز مناعة الجسم وتساعده على محاربة الأمراض بفاعلية. وتعتبر الأطعمة الغنية بالزنك مثالية لحماية الجسم من كل أنواع البكتيريا والفيروسات الأخرى.

 

ويعزز الزنك قدرة الأجسام المضادة على إبطال تأثير الاعتداءات الخارجية ويخفف الكريات البيضاء، أي جنود المناعة.

 

ويمكن العثور على الزنك في السمك الأبيض، وثمار البحر، والتونة، وكبد العجل أو الدواجن، والدجاج، والحبش، والخبز الكامل القمحة. لذا، احرصوا على تناول ثمار البحر 3 مرات أسبوعياً.

 

كما تعتبر الألبان والأجبان مثالية لتعزيز مناعة الجسم. فعندما تدخل بكتيريا البروبيوتيك، الموجودة بصورة طبيعية في الأجبان والألبان، إلى الأمعاء، تحلّ مكان الأجسام المجهرية المؤذية للأمعاء وتقضي عليها.

 

وهذا ما يسمح لنحو 70 في المئة من خلايا المناعة في التجذر في قلب أغشية الأمعاء لضمان حماية أفضل لأجسامنا. تناولوا كل يوم حصة واحدة على الأقل من الجبنة وكوباً من الحليب أو اللبن.

 

أما الفاكهة الحمضية والكيوي فهي غنية بالفيتامين C الذي يعتبر مضاداً قوياً للتأكسد يقضي على الجذور الحرة الموجودة في مصل الدم. لذا، تناولوا كل يوم حصتين على الأقل من الأطعمة الغنية بالفيتامين C، مثل الملفوف بكل أنواعه، والبقدونس، والفليفلة الحلوة، والفراولة، والحمضيات.

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المصدر: لها
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