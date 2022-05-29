هل تعلمون أن للرجال "سن يأس"؟ إليكم الاعراض والحلول

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سن اليأس يمثل نهاية سنوات الإنجاب في حياة المرأة، ويعد سن اليأس عند المرأة أمرًا معروفًا ولا يثير الدهشة لدى الناس، ومع ذلك، سن اليأس الذكور ليس هذا مفهومًا جيدًا.وفقًا لموقع "timesofindia"، قد يصاب بعض الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عامًا بفقدان الدافع الجنسي وتقلبات المزاج والاكتئاب، ومع ذلك، فإن هذا لا يرجع إلى انخفاض في مستويات هرمون التستوستيرون، على الرغم من أنه يبدأ في الانخفاض بنسبة 2 % أو أقل بعد أن يتجاوز الرجل 30 عامًا، إلا أنه يختلف عن انخفاض هرمون الاستروجين عند النساء عندما يصلن إلى سن اليأس.إلى جانب تقلبات المزاج، يمكن أن يؤدي سن اليأس عند الذكور إلى ظهور أعراض مثل:بطن كبيرالأرقضعف التركيزنقص الطاقةذاكرة قصيرة المدى في منتصف العمريمكن أن تحدث هذه أيضًا بسبب الاكتئاب أو القلق أو التوتر