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صحة

هل تعلمون أن للرجال "سن يأس"؟ إليكم الاعراض والحلول

Lebanon 24
29-05-2022 | 02:00
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سن اليأس يمثل نهاية سنوات الإنجاب في حياة المرأة، ويعد سن اليأس عند المرأة أمرًا معروفًا ولا يثير الدهشة لدى الناس، ومع ذلك، سن اليأس الذكور ليس هذا مفهومًا جيدًا.

وفقًا لموقع "timesofindia"، قد يصاب بعض الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عامًا بفقدان الدافع الجنسي وتقلبات المزاج والاكتئاب، ومع ذلك، فإن هذا لا يرجع إلى انخفاض في مستويات هرمون التستوستيرون، على الرغم من أنه يبدأ في الانخفاض بنسبة 2 % أو أقل بعد أن يتجاوز الرجل 30 عامًا، إلا أنه يختلف عن انخفاض هرمون الاستروجين عند النساء عندما يصلن إلى سن اليأس.
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ما هي أعراض "سن اليأس عند الرجال"؟
 
إلى جانب تقلبات المزاج، يمكن أن يؤدي سن اليأس عند الذكور إلى ظهور أعراض مثل:

بطن كبير
الأرق
ضعف التركيز
نقص الطاقة
ذاكرة قصيرة المدى في منتصف العمر
يمكن أن تحدث هذه أيضًا بسبب الاكتئاب أو القلق أو التوتر
ما هي أسباب "سن اليأس عند الرجال"؟
سن اليأس عند الذكور هو مصطلح أقل شيوعا، ويستخدم لوصف حالة تبدأ فيها مستويات هرمون التستوستيرون في الانخفاض، ومع ذلك، فإن التقلبات الهرمونية ليست العامل الدافع الوحيد، تشمل الأسباب الأخرى ما يلي:

التدخين

التغذية السيئة

قلة النوم

تمرين غير كاف

شرب الكثير من الكحول

كيف يتم تشخيص سن اليأس عند الذكور؟
غالبًا ما يتم تشخيص انقطاع الطمث عند الذكور بمساعدة فحص الدم للتحقق من نقص هرمون التستوستيرون، بعد التشخيص، ينصح المرضى بالهرمونات البديلة للتخفيف من الأعراض العلاج السلوكي المعرفي(CBT) يمكن أن يساعد أيضًا.
المصدر: اليوم السابع
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