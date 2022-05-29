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صحة

4 فئات معرضة لخطر الإصابة يجدري القرود.. هل أنت من بينها؟

Lebanon 24
29-05-2022 | 00:29
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جدري القرود أصبح مدعاة للقلق على مستوى العالم والآن ينتشر المرض فيما يصل إلى 20 دولة، في الأسابيع القليلة الماضية، تم الإبلاغ عن أكثر من 100 حالة مؤكدة ومشتبه بها وهناك العديد من الأشخاص الذين يبحثون الآن عن الأعراض وعوامل الخطر للعدوى.
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بحسب المنظمة الصحة العالمية، ينتقل جدري القرود من خلال الاتصال الجنسي بين الرجال - ومع ذلك ، فهو ليس مرضًا ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمرء أن يصاب به عن طريق ملامسة حيوان أو شخص أو كائن ملوث.

ما هي أعراض جدري القرود؟
 
وفقا لموقع " thehealthsite "الأعراض الرئيسية لجدري القرود هي:

الحمى
الصداع
تضخم الغدد الليمفاوية
إعياء
آلام الظهر
وجع عضلي
قشعريرة
في المراحل اللاحقة ، يمكن أن يتشكل الطفح الجلدي وقد يظهر غالبًا على الوجه وينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم - حتى الأعضاء التناسلية، يمكن أن يبدو أولاً مثل جدري الماء حتى تمتلئ النتوءات بالسوائل، ثم يشكلون جربًا ويسقطون في النهاية.

هل هناك أي مجموعات عالية الخطورة للإصابة بجدري القرود؟
 
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الاتصال الجسدي بالأشياء أو الحيوانات أو الأشخاص المصابين يمكن أن يعرض الشخص لخطر الإصابة، ومع ذلك، هناك 4 مجموعات رئيسية عالية الخطورة للإصابة بالعدوى:

1. الأطفال - في حالة الإصابة بنقص المناعة

2. العاملون في مجال الصحة - بسبب ارتفاع مخاطر التعرض الطويل للفيروس

3. حديثي الولادة - لأن جهاز المناعة لديهم لم يتشكل بشكل كامل

4. الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة

 
المصدر: اليوم السابع
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