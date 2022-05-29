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صحة

الوزن الزائد والخصوبة.. دراسة تكشف العلاقة

Lebanon 24
29-05-2022 | 14:00
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كشفت دراسة طبية حديثة التأثير الإيجابي لفقدان الوزن عند الرجال على الخصوبة وصحتهم الجنسية.
ووفق الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة Human Reproduction، فإن فقدان الرجال كيلوغرامات من أوزانهم، يزيد عدد الحيوانات المنوية لديهم.
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ووجدت الدراسة التي شملت 50 رجلا يعانون من السمنة، أن أولئك الذين فقدوا الوزن باتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية حسّنوا عدد الحيوانات المنوية لديهم بنحو 40 في المئة.
وبحسب الأستاذ المساعد ومديرة برنامج العقم عند الذكور في جامعة نيويورك لانغون هيلث الأميركية، بوبي نجاري، فإن تخفيض الوزن في 8 أسابيع ترافق إلى جانب زيادة عدد الحيوانات المنوية، بارتفاع بتركيزها وكثافتها بنسبة 49 في المئة.
ومن جانبها قالت الباحثة سين سورينسن توريكوف، أستاذة العلوم الطبية الحيوية بجامعة كوبنهاغن في الدنمارك: "يبدو أن فقدان الوزن والحفاظ على الوزن المثالي لهما تأثير عميق على زيادة عدد الحيوانات المنوية".
وأضافت توريكوف: "النتائج الجديدة قد تكون مفيدة في تحسين الخصوبة، حيث أظهرت الدراسات السابقة وجود صلة بين ارتفاع عدد الحيوانات المنوية وتحقيق الحمل بشكل أسرع"، حسبما نقلت شبكة "يو بي آي" للأنباء.
وتابعت قائلة: "يمكن أن تعزز الأنسجة الدهنية الزائدة تحويل هرمون التستوستورون إلى الإستروجين، وقد ثبت أن الرجال المصابين بالسمنة لديهم مستويات هرمون تستوستورون أقل من الرجال النحيفين".
 
(سكاي نيوز عربية)
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