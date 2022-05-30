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صحة

هل تكره الحرّ؟ إليك أفضل 5 مشروبات لإبقاء جسمك رطبًا

Lebanon 24
30-05-2022 | 08:00
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مع بدء الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة يعاني بعض الناس من مشاكلة الجفاف، بينما يبقى البعض داخل منازلهم بسبب الخوف من ضربة الشمس وما إلى ذلك، هناك الكثير الذي يتعين على الناس التعامل معه خلال الأشهر الدافئة من العام.
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في تلك الأيام المليئة بفقدان سوائل الجسم، تكون احتمالات المعاناة من الجفاف مرتفعة للغاية وللحفاظ على ذلك، هناك بعض المشروبات الصحية والمرطبة التي يمكن أن تساعد في تعويض اختلال توازن السوائل في الجسم وفقا لموقع " timesnownews".

الماء:
خلال فصل الصيف، عندما يتعرق الشخص كثيرًا بسبب الحرارة، يمكن أن يزيد فقدان السوائل في الجسم بشكل كبير، لذلك ينصح بشرب ما لا يقل عن لترين من الماء يوميا، يساعد الماء أيضًا في الحد من تناول السعرات الحرارية ويدعم فقدان الوزن.

ماء جوز الهند:
خلال الأشهر الحارة يساعد هذا المشروب المنعش في تعويض فقدان الأملاح في الجسم بينما يغذيه بالبوتاسيوم والكالسيوم أيضًا.

ماء الديتوكس:
في زجاجة من الماء، أضف بضع شرائح من الخيار ونصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون وبضع أوراق نعناع وستحصل على مشروب منعش للتخلص من السموم، هذا المشروب، بنكهته المنعشة، أحد أفضل الطرق للتغلب عليها الصيف والجفاف.

عصائر الفاكهة:
أضف كوبًا من الزبادي، والتوت، والفراولة، والتوت، والعسل، وبذور الشيا مع بعض الحليب النباتي، وسيكون لديك عصير فواكه منعش جاهزًا، يمكن أن يساعدك هذا المشروب في التغلب على جفاف الصيف في أي وقت من الأوقات.

اللبن:
مشروب بروبيوتيك، يساعد هذا المشروب على محاربة الجفاف عن طريق تجديد الأمعاء بالبكتيريا النافعة.
المصدر: اليوم السابع
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