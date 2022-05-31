هل تعاني من الاكتئاب؟ 6 أعراض جسدية تخبرك بذلك

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إن كنت مصابا بالاكتئاب، فستظهر عليك العديد من الاعراض الجسدية التي تخبرك بذلك، حسبما نشر موقع healthyline. فما هي؟1 - التعب أو انخفاض مستويات الطاقة بشكل ثابتالتعب هو عرض شائع للاكتئاب. في بعض الأحيان ، نشعر جميعًا بمستويات طاقة أقل ويمكن أن نشعر بالركود في الصباح ، على أمل البقاء في السرير ومشاهدة التلفزيون بدلاً من الذهاب إلى العمل، بينما نعتقد غالبًا أن الإرهاق ينبع من الإجهاد ، يمكن أن يسبب الاكتئاب أيضًا الإرهاق، ومع ذلك ، على عكس التعب اليومي ، يمكن أن يسبب التعب المرتبط بالاكتئاب أيضًا مشاكل في التركيز ومشاعر التهيج واللامبالاة.2 - آلام الظهر أو آلام العضلات في كل مكانقد تشعر أنك بخير في الصباح ، ولكن بمجرد أن تكون في العمل أو جالسًا في مكتب المدرسة ، يبدأ ظهرك في الشعور بالألم، و يمكن أن يكون التوتر ، أو الاكتئاب، على الرغم من أنها غالبًا ما تكون مرتبطة بوضعية سيئة أو إصابات ، إلا أن آلام الظهر يمكن أن تكون أيضًا أحد أعراض الضيق النفسي.3 - الصداعيعاني الجميع تقريبًا من صداع عرضي، إنها شائعة جدًا لدرجة أننا غالبًا ما نشطبها على أنها ليست شيئًا جادًا، ويمكن لمواقف العمل المجهدة ، مثل الخلاف مع زميل في العمل ، أن تسبب هذا الصداع، ومع ذلك ، قد لا يكون سبب صداعك دائمًا هو التوتر ، خاصة إذا كنت قد تحملت زميلك في العمل في الماضي،وإذا لاحظت التحول إلى الصداع اليومي ، فقد يكون ذلك علامة على الاكتئاب.4 - مشاكل في العين أو ضعف الرؤيةهل تجد أن العالم يبدو ضبابيًا؟ في حين أن الاكتئاب قد يتسبب في ظهور العالم باللون الرمادي والقاتم ، إلا أن دراسة بحثية أجريت عام 2010 في ألمانيا تشير إلى أن هذا القلق المتعلق بالصحة العقلية قد يؤثر في الواقع على بصر المرء.5 - آلام في المعدة أو عدم ارتياح في البطنهذا الشعور بالغرق في معدتك هو أحد أكثر علامات الاكتئاب التي يمكن التعرف عليها، ومع ذلك عندما تبدأ بطنك في التقلص ، فمن السهل كتابتها على أنها غازات أو ألم في الدورة الشهرية.6 - مشاكل في الجهاز الهضمي أو عدم انتظام مواعيد الأمعاءيمكن أن تكون مشاكل الجهاز الهضمي ، مثل الإمساك والإسهال ، محرجة وغير مريحة، و غالبًا ما يحدث بسبب التسمم الغذائي أو فيروسات الجهاز الهضمي ، من السهل افتراض أن عدم الراحة في القناة الهضمية ينجم عن مرض جسدي، لكن المشاعر مثل الحزن والقلق والإرهاق يمكن أن تعطل مساراتنا الهضمية، تشير إحدى الدراسات التي أجريت عام 2011 إلى وجود صلة بين القلق والاكتئاب وآلام الجهاز الهضمي.