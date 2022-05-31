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صحة
الصحة العالمية تكشف عن حقيقة تهديد جدري القرود العالم.. هذا ما قالته
Lebanon 24
31-05-2022
|
08:00
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قامت منظمة الصحة العالمية بترقية التهديد العالمي لجدري القردة إلى "معتدل" وسط مخاوف من انتقال الفيروس إلى الحيوانات وعدم القضاء عليه أبدًا.
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن تفشي المرض "خطر معتدل" لأنه تم الإبلاغ عن مجموعات في أماكن مختلفة في وقت واحد، وانتشر الوباء، الذي تم اكتشافه لأول مرة في أوائل مايو، إلى 24 دولة وضرب 106 بريطانيين، مضيفة، أن مخاطر الفيروس قد ترتفع إذا انتشر إلى مجموعات أكثر عرضة للخطر.
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وقالت منظمة الصحة العالمية، إن زيادة الإصابات تشير إلى أن الفيروس "ربما كان ينتشر بشكل غير معروف" لأسابيع أو أكثر، هناك مخاوف متزايدة من أن ينتقل جدري القرود إلى الحيوانات البرية ولن يتم القضاء عليه أبدًا
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قامت منظمة الصحة العالمية (WHO) بترقية تهديد جدري القردة للعالم إلى "معتدل"، حيث ينتشر الفيروس المداري إلى عشرات البلدان، موضحة، إن انفجار الحالات التي لا صلة لها ببعضها البعض أو بأفريقيا يعني أن الرقم الحالي "من المرجح أن يكون أقل من الواقع".
وقد حذرت من أنه إذا استمرت العدوى، فقد يبدأ الأشخاص المعرضون للخطر والأطفال - الذين من المرجح أن يموتوا بسبب الفيروس - في الإصابة به.
حتى الآن، انتشر تفشي المرض، الذي تم اكتشافه لأول مرة في أوائل مايو، إلى 24 دولة وتم تشخيصه في 106 بريطانيين، غالبيتهم من الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال، هناك أيضًا مخاوف متزايدة من انتقال الفيروس إلى الحيوانات البرية وتصبح مستوطنة في جميع أنحاء العالم، كما هو الحال في أجزاء من وسط وغرب إفريقيا.
المصدر: اليوم السابع
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