Advertisement

صحة

الصحة العالمية تكشف عن حقيقة تهديد جدري القرود العالم.. هذا ما قالته

Lebanon 24
31-05-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-957627-637895764502758298.jpg
Doc-P-957627-637895764502758298.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قامت منظمة الصحة العالمية بترقية التهديد العالمي لجدري القردة إلى "معتدل" وسط مخاوف من انتقال الفيروس إلى الحيوانات وعدم القضاء عليه أبدًا.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن تفشي المرض "خطر معتدل" لأنه تم الإبلاغ عن مجموعات في أماكن مختلفة في وقت واحد، وانتشر الوباء، الذي تم اكتشافه لأول مرة في أوائل مايو، إلى 24 دولة وضرب 106 بريطانيين، مضيفة، أن مخاطر الفيروس قد ترتفع إذا انتشر إلى مجموعات أكثر عرضة للخطر.
Advertisement

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن زيادة الإصابات تشير إلى أن الفيروس "ربما كان ينتشر بشكل غير معروف" لأسابيع أو أكثر، هناك مخاوف متزايدة من أن ينتقل جدري القرود إلى الحيوانات البرية ولن يتم القضاء عليه أبدًا

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قامت منظمة الصحة العالمية (WHO) بترقية تهديد جدري القردة للعالم إلى "معتدل"، حيث ينتشر الفيروس المداري إلى عشرات البلدان، موضحة، إن انفجار الحالات التي لا صلة لها ببعضها البعض أو بأفريقيا يعني أن الرقم الحالي "من المرجح أن يكون أقل من الواقع".

وقد حذرت من أنه إذا استمرت العدوى، فقد يبدأ الأشخاص المعرضون للخطر والأطفال - الذين من المرجح أن يموتوا بسبب الفيروس - في الإصابة به.

حتى الآن، انتشر تفشي المرض، الذي تم اكتشافه لأول مرة في أوائل مايو، إلى 24 دولة وتم تشخيصه في 106 بريطانيين، غالبيتهم من الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال، هناك أيضًا مخاوف متزايدة من انتقال الفيروس إلى الحيوانات البرية وتصبح مستوطنة في جميع أنحاء العالم، كما هو الحال في أجزاء من وسط وغرب إفريقيا.

المصدر: اليوم السابع
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2022-05-31
11:00 | 2022-05-31
10:00 | 2022-05-31
07:00 | 2022-05-31
05:00 | 2022-05-31
02:00 | 2022-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website