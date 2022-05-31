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صحة
اضطراب حاسة الشم... اليكم بعض المعلومات حولها
Lebanon 24
31-05-2022
|
14:00
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أظهرت نتائج دراسة أجراها علماء جامعة ريدينغ البريطانية، أن حاسة الشم يمكن أن تختل بتأثير المركبات العطرية الموجودة في القهوة والبصل والثوم والدجاج والفلفل الأحمر.
وتشير مجلة Communications Medicine، إلى أن 29 متطوعا شاركوا في هذه الدراسة، كان بعضهم يعاني من اختلال حاسة الشم parosmia، قدم لهم مشروب القهوة بتركيبات مختلفة.
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وكانت النتيجة، أن الذين يعانون من اختلال حاسة الشم، تمكنوا من تحديد الروائح المزعجة. وقد عثر الباحثون على هذه الروائح في البصل والثوم والدجاج والفلفل الأخضر.
وتقول الدكتورة جين باركر المشاركة في هذه الدراسة، "اكتشفنا إثباتات موثوقة، بأن كل شيء عندنا يجري في "الرأس"، وأن الإدراك المشوه للروائح وأحاسيس الاشمئزاز المرتبطة بها يمكن أن تكون ناجمة عن المركبات العطرية في بعض الأطعمة".
وتؤكد الدكتورة، على أن هذه الدراسة، قد تكتشف مستقبلا طريقة لتحسين حياة الأشخاص الذين يعانون من اختلال حاسة الشم."إزفيستيا"
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