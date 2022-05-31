Advertisement

صحة

اضطراب حاسة الشم... اليكم بعض المعلومات حولها

Lebanon 24
31-05-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-957671-637895885191161620.jpg
Doc-P-957671-637895885191161620.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أظهرت نتائج دراسة أجراها علماء جامعة ريدينغ البريطانية، أن حاسة الشم يمكن أن تختل بتأثير المركبات العطرية الموجودة في القهوة والبصل والثوم والدجاج والفلفل الأحمر.

وتشير مجلة Communications Medicine، إلى أن 29 متطوعا شاركوا في هذه الدراسة، كان بعضهم يعاني من اختلال حاسة الشم parosmia، قدم لهم مشروب القهوة بتركيبات مختلفة.
Advertisement

وكانت النتيجة، أن الذين يعانون من اختلال حاسة الشم، تمكنوا من تحديد الروائح المزعجة. وقد عثر الباحثون على هذه الروائح في البصل والثوم والدجاج والفلفل الأخضر.

وتقول الدكتورة جين باركر المشاركة في هذه الدراسة، "اكتشفنا إثباتات موثوقة، بأن كل شيء عندنا يجري في "الرأس"، وأن الإدراك المشوه للروائح وأحاسيس الاشمئزاز المرتبطة بها يمكن أن تكون ناجمة عن المركبات العطرية في بعض الأطعمة".

وتؤكد الدكتورة، على أن هذه الدراسة، قد تكتشف مستقبلا طريقة لتحسين حياة الأشخاص الذين يعانون من اختلال حاسة الشم."إزفيستيا"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2022-05-31
11:00 | 2022-05-31
10:00 | 2022-05-31
08:00 | 2022-05-31
07:00 | 2022-05-31
05:00 | 2022-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website