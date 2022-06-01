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صحة
ماذا يحدث لك إذا شربت أقل من 4 فناجين قهوة يوميا؟
Lebanon 24
01-06-2022
|
08:00
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التناول اليومي المعتدل للقهوة، يمكن أن يقلل خطر الموت المبكر بنسبة 31% تقريبا، وفقا لما ذكره فريق من جامعة Southern Medical University بالصين، استخدم في أبحاثه التي استغرقت 7 سنوات بيانات أكثر من 171 ألف شخص، وأكد دراسات سابقة، ربطت بين استهلاك القهوة وصحة أفضل، بل وجود خطر أقل للوفاة بالسرطان أو أمراض القلب.
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الدراسة عن تلك الأبحاث، نشرتها دورية Annals of Internal Medicine الموصوفة في الولايات المتحدة بمرموقة، وطالعت "العربية.نت" ملخصا عنها بعدد اليوم من صحيفة "التايمز" البريطانية، كما بغيرها من المواقع الاخبارية العلمية، ملخصها أن الاعتدال بتناول القهوة يعني شرب 1.5 إلى 3 فناجين يوميا، وأن الفوائد الصحية الواضحة "موجودة في القهوة المحلاة بسكر، أو من دونه" إشارة إلى أن ضرر السكر لا يقلل من فوائد القهوة التي يتناول سكان العالم مليارين و500 مليون فنجان منها يوميا كمعدل، بحسب الفيديو المعروض.
ومن المعروف أن للمركبات الكيميائية الموجودة في القهوة مجموعة متنوعة من التأثيرات المعززة للصحة، كتقليل الالتهابات وزيادة التمثيل الغذائي وتحسين حساسية الأنسولين، وهو ما سبق واتضح من المودع أيضا في Biobank المختص في بريطانيا بجمع البيانات الحيوية، ومنها يتضح أن المتناولين لكمية غير محلاة من ثاني سائل تستهلكه البشرية بعد الماء، كانوا أقل عرضة للوفاة مبكرا بنسبة تصل إلى 29% ممن لا يتناولون القهوة.
وتقلل من السمنة والضغط
أما الذين يتناولونها مع السكر، أي بإضافة ملعقة صغيرة منه، فكانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 31% ممن لا يشربون، فيما لو تناولوا على أقل من 4 فناجين يوميا "وهي نتائج قائمة على الملاحظة، لأنها لا يمكن أن تثبت السبب والنتيجة، أو الاستنتاج بشكل قاطع أن شرب القهوة يقلل من خطر الموت، ما يمكن قوله هو أن شربها مع قليل من السكر قد لا يسبب الكثير من الضرر والتلف"، وفقا للدكتورة Christina Wee نائبة رئيس تحرير الدوربة التي نشرت الدراسة.
وسبق في 2019 أن أوصت "هيئة الخدمات الصحية الوطنية" في بريطانيا، بتناول أقل من 4 فناجين قهوة يوميا، للتقليل من السمنة ومن خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وارتفاع ضغط، استنادا إلى ما وجده باحثون من جامعتي Navarre بإسبانيا، ونظراء لهم من جامعة Catania في إيطاليا، ممن نشروا دراسة لهم ذلك العام، وفيها أكدوا أن التناول المعتدل للقهوة يقلل المخاطر الصحية بنسبة 26% في المتوسط.
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