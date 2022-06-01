ماذا يحدث لك إذا شربت أقل من 4 فناجين قهوة يوميا؟

التناول اليومي المعتدل للقهوة، يمكن أن يقلل خطر الموت المبكر بنسبة 31% تقريبا، وفقا لما ذكره فريق من جامعة Southern Medical University بالصين، استخدم في أبحاثه التي استغرقت 7 سنوات بيانات أكثر من 171 ألف شخص، وأكد دراسات سابقة، ربطت بين استهلاك القهوة وصحة أفضل، بل وجود خطر أقل للوفاة بالسرطان أو أمراض القلب.

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ومن المعروف أن للمركبات الكيميائية الموجودة في القهوة مجموعة متنوعة من التأثيرات المعززة للصحة، كتقليل الالتهابات وزيادة التمثيل الغذائي وتحسين حساسية الأنسولين، وهو ما سبق واتضح من المودع أيضا في Biobank المختص في بريطانيا بجمع البيانات الحيوية، ومنها يتضح أن المتناولين لكمية غير محلاة من ثاني سائل تستهلكه البشرية بعد الماء، كانوا أقل عرضة للوفاة مبكرا بنسبة تصل إلى 29% ممن لا يتناولون القهوة. الدراسة عن تلك الأبحاث، نشرتها دورية Annals of Internal Medicine الموصوفة في الولايات المتحدة بمرموقة، وطالعت "العربية.نت" ملخصا عنها بعدد اليوم من صحيفة "التايمز" البريطانية، كما بغيرها من المواقع الاخبارية العلمية، ملخصها أن الاعتدال بتناول القهوة يعني شرب 1.5 إلى 3 فناجين يوميا، وأن الفوائد الصحية الواضحة "موجودة في القهوة المحلاة بسكر، أو من دونه" إشارة إلى أن ضرر السكر لا يقلل من فوائد القهوة التي يتناول سكان العالم مليارين و500 مليون فنجان منها يوميا كمعدل، بحسب الفيديو المعروض.ومن المعروف أن للمركبات الكيميائية الموجودة في القهوة مجموعة متنوعة من التأثيرات المعززة للصحة، كتقليل الالتهابات وزيادة التمثيل الغذائي وتحسين حساسية الأنسولين، وهو ما سبق واتضح من المودع أيضا في Biobank المختص في بريطانيا بجمع البيانات الحيوية، ومنها يتضح أن المتناولين لكمية غير محلاة من ثاني سائل تستهلكه البشرية بعد الماء، كانوا أقل عرضة للوفاة مبكرا بنسبة تصل إلى 29% ممن لا يتناولون القهوة.