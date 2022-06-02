Advertisement

صحة

خطوات للحفاظ على طعام منخفض الكوليسترول.. تعرّف إليها

Lebanon 24
02-06-2022 | 01:00
A-
A+
Doc-P-958271-637897201402879564.jpg
Doc-P-958271-637897201402879564.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت بعض الدراسات إلى أنه من غير الضروري أن يحتوي نظامهم الغذائي المنخفض الكوليسترول على النخالة والشوفان فحسب، على الرغم من وجود أدلة علمية دامغة تثبت أن الألياف الموجودة في تلك الأطعمة سوف تحدّ، عند تناولها، من كمية الكوليسترول التي تصنعها الكبد. وإن أضافوا عليها الفاكهة، مثل الموز أو التوت، فسيحصلون على المزيد من الألياف، وعلى المذاق اللذيذ الذي تشتهيه النفس.
Advertisement
وفي ما يلي بعض البدائل الصحية البسيطة التي تحافظ على مستوى الكوليسترول في الدم من دون أن يراودك الإحساس بالحرمان أو الألم، والدخول في دوامة الممنوع والمسموح، وفق موقع "هيلث":
فول الصويا والمكسرات
الإفراط في تناول الكربوهيدرات، كالبطاطا المقلية والمعكرونة والأرز والمعجنات، يرفع البروتين الدهني المنخفض الكثافة LDL، وهو المعروف بالكوليسترول الضار. لذلك يمكنك استبدال هذه المأكولات بسلطة صحية، واستبدال الخبز المحمص الغني بالكربوهيدرات بالجوز الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون المتعددة غير المشبعة. وهي دهون جيدة تخفض الـLDL وتعزز الـHDL المعروف بالكوليسترول الجيد.
يجب أن تعتاد إذاً على قول "نعم" للأدمامي "فول الصويا الأخضر"، والمكسرات، و"لا" للجبن والمقرمشات.
عند اختيارك وجبة خفيفة، تجنّب البسكويت والجبن لاحتوائهما على نسبة عالية من الدهون المشبعة، أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. فماذا لو استبدلتها ببعض اللّوز الذي ثبت أنه يخفّض الـLDL، وبالأدمامي أو فول الصويا المسلوق الذي يعد من أشهى الوجبات الشائعة في المطاعم اليابانية، إذ يحتوي الأدمامي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة، ففي الكوب الواحد حوالي 25 غراماً من بروتين الصويا، الذي يخفّض الكوليسترول بشكل فعّال. قم بشرائها مجمّدة، وضعها لخمس دقائق في الماء المغلي، ثم صفيها. وهذا كل ما يجب أن تفعله.
الخل وعصير الليمون
ما من شك أن ما يقوم به البعض من غمر السلطة بصلصة عالية الدسم يشبه تدخين السجائر في أثناء الركض، فالمعروف أن هذين الأمرين يتعارضان تماماً. والبديل هو اختيار الصلصات القليلة الدسم، مثل صلصة الكراث أو صلصة الجريب فروت. ويبقى أن نشير إلى الخيار المثالي لخفض الكوليسترول، وهو بإلغاء هذا وذاك، واستخدام كمية محدودة من الخل البلسمي ذي النكهة العطرية أو من عصير الليمون كبديلين صحيين يحدان من مخاطر ارتفاع الكوليسترول الضار.
الكينوا بديل جيد للأرز البني
هي بذرة تنمو في أميركا الجنوبية، ويتأرجح مذاقها بين الأرز والكسكس. وتحتوي الكينوا على ألياف طبيعية حيث ان نسبة الكربوهيدرات الموجودة في كوب واحد من الكينوا المطبوخة هي أقل من الكربوهيدات الموجود في الأرز بما يعادل الـ%15، ونسبة البروتين الموجود في الكينوا تفوق تلك الموجودة في الأرز البني بما يعادل الـ%60، أما نسبة الألياف في الكينوا فهي أيضاً تفوق تلك الموجودة في الأرز البني بما يعادل الـ%25، وتلك نسب تخفّض مستويات الكوليسترول في الدم.
الفشار بدلاً من رقائق التورتيلا
تظل رقائق التورتيلا بديلاً جيداً وصحياً يغنيك عن رقائق البطاطا. ولكن الوجبة الأفضل منهما هي الفشار المصنوع في المنزل، لاحتوائه على نسبة أقل من الدّهون المشبعة بما يعادل الـ%80 من تلك الموجودة في رقائق التورتيلا، وهو يحتوي على ضعف نسبة الألياف أيضاً، وعلى سعرات حرارية أقل، خصوصاً إذا تخطيت الزبدة والإضافات الأخرى.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2022-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:32 | 2022-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2022-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:57 | 2022-06-02
05:00 | 2022-06-02
03:00 | 2022-06-02
02:00 | 2022-06-02
00:24 | 2022-06-02
16:00 | 2022-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website